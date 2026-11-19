Con una estética inspirada en el fenómeno gamer, la Conmebol presentó su apuesta audiovisual para calentar el duelo continental, colocando al capitán paraguayo en primer plano junto a Guido Carrillo como figura del “Pincha”. De cara a la definición del próximo 28 de noviembre en Montevideo, la propuesta de la entidad sudamericana fusionó la cultura digital con la tensión de una final continental, apostando por el impacto en redes para amplificar la expectativa.

El peso del capitán paraguayo en la previa

Lejos de ser un simple guiño a la tendencia gamer, la presencia de Gustavo Gómez resume la jerarquía y el carácter que exige una noche decisiva. Como emblema y capitán de Palmeiras además de ser uno de los máximos referentes de la competición, el defensor paraguayo ya sabe lo que significa levantar el trofeo (2020 y 2021) y asume el desafío de volver a reinar en suelo uruguayo, aportando liderazgo, voz de mando y experiencia en instancias límite.

Su figura cobra aún más relieve en un cruce que enfrenta trayectorias y estilos de peso. El defensor oriundo de San Juan Bautista, departamento de Misiones sostiene la columna vertebral del equipo paulista y llega a Montevideo con el objetivo de sumar una nueva estrella continental, mientras comparte el foco promocional con Guido Carrillo, máximo goleador histórico de Estudiantes en la Libertadores (14 tantos) y principal carta ofensiva del conjunto dirigido por Alexander Medina.