Liga Misionera del Sur desde el sábado

SANTIAGO. Misiones. El fixture del torneo de la Liga Misionera del Sur señala que la primera fecha de la Serie A se completará con los encuentros que diputarán: 13 de Junio vs. Hércules Club (Santa Rosa) y 30 de Agosto (Santa Rosa) vs. 3 de Mayo.

Mientras que en Grupo B, se llevará adelante la segunda fecha, con los siguientes encuentros: 31 de Agosto vs. 17 de Marzo (San Patricio), Libertad vs. 29 de Setiembre, 8 de Diciembre (San Ramon) vs. 15 de Agosto (Santiago). Libre: 25 de Julio (Santiago).

Para la segunda etapa, se conformarán dos grupos de cuatros equipos, de donde clasificarán dos por serie. En la tercera fase, el primero de su grupo, enfrentará al segundo de la otra serie.

Los finalistas disputarán encuentros de ida y vuelta, de haber igualdad, se recurrirá a un tercer juego para conocer al campeón 2019.

Resultados de la primera fecha que que cumplió el 24 de marzo pasado: 15 de Agosto 2 - 25 de Julio 1; 8 de Diciembre 1 - Libertad 7; 17 de Marzo 2 - 29 de Setiembre 0. Libre: 31 de Agosto.