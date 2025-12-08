CGR no ve corrupción en era Peña y centra denuncias en Wiens y liberales

La Comisión Bicameral del Congreso que analiza el informe anual de la Contraloría General de la República (CGR) convocó para esta semana al fiscal general, Emiliano Rolón, y al contralor Camilo Benítez, entre otros, para analizar el reporte de indicios de hechos punibles del ente contralor (Ver el cuadro).

Dicha comisión bicameral es presidida por el senador liberocartista Dionisio Amarllla, contratista estatal con una multimillonaria deuda a la ANDE y cuya esposa es funcionaria de la CGR.

Llamativamente, entre los 47 reportes de indicios de hechos punibles, ninguno se refiere al gobierno de Santiago Peña.

Los reportes se hicieron de enero 2024 a junio 2025 pero solo afectan a ejecuciones presupuestarias del 2018 al 2023 en su mayoría, es decir casi exclusivamente dentro del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El informe señala un posible daño patrimonial de G. 1,4 billones o US$ 200 millones al cambio actual.

Del monto, G. 1.1 billones o US$ 167 millones se atribuyen exclusivamente a la gestión de Arnoldo Wiens, principal precandidato presidencial disidente, siendo ministro de Obras (2018-2022).

Todo apunta a que el oficialismo usaría el reporte de la Contraloría para impulsar un proceso judicial contra Wiens y allanar la campaña electoral presidencial de Pedro Alliana.

La CGR enfrenta además el descrédito ante la oposición y la disidencia que acusan al ente de haberse entregado al cartismo.

En el informe de la Contraloría también se reportan presuntos hechos punibles en 20 municipalidades de las cuales 12 son intendentes liberales.

Encabezan la lista por daño patrimonial Sante Vallese denunciado ante la Fiscalía por la quiebra de Copaco; Félix Kanazawa en Dinac y el exintendente de Paso de Patria Marcos Ibarrola (ANR) entre otros.

La lista sigue con un indicio de hecho punible por G. 16.500 millones en el Indi durante la gestión de Pablo Santacruz y la Caja Municipal durante la gestión del imputado Bernabé Peralta por casi G. 12.000 millones.

El diputado opositor y miembro de la Comisión Especial, Raúl Benítez (Ind) días atrás dijo que la CGR perdió toda credibilidad y que Fiscalía no trabaja.