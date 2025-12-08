Industriales se oponen a la “regulación” del precio de la carne

Hace varios meses se encuentra en el Senado un proyecto de ley “Que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y fija un porcentaje máximo de renta”.

En ese sentido, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, manifestó su preocupación ante “las intenciones de algunos sectores del Congreso que buscan impulsar una “regulación de precios”. Recordó que la Constitución Nacional establece que el Paraguay se rige por el libre mercado.

Agregó que el debate se centra en el rubro de la carne y que tanto el Gobierno como el sector privado están impulsando la exportación de carne paraguaya en los mercados internacionales. Explicó que esa práctica genera que cuando aumentan las ventas externas, se produzca una menor oferta interna, lo que deriva en una suba en los valores del alimento.

Dijo también que, si se apunta a destinos de mayor valor en el exterior, esas decisiones tienen consecuencias. No obstante, enfatizó que el consumo local también debe ser cuidado y que existen una serie de medidas que se pueden aplicar.

“Tenemos una población altamente demandante de carne como proteína animal, principalmente la bovina, como parte esencial de nuestra alimentación. Son situaciones que se dan, pero eso no justifica intervenir con una regulación de precios”, sosteine.

Totalmente en contra

Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Randy Ross, mencionó que están totalmente “en contra de este tipo de iniciativas” y pidió que se observen experiencias, como la de Argentina, para analizar los resultados, que según mencionó, “no funcionaron”.

Para el titular de la CPC, el mercado debe ser libre y los actores deben sentarse a dialogar, ya que la situación actual del comercio de carne es “totalmente normal”. “Si comparamos la cotización internacional de los productos cárnicos, lo que se paga por el ganado y lo que cuesta aquí, estamos en una situación normal. Nadie se está aprovechando del pueblo paraguayo con los precios”, aseguró.

Un freno al libre comercio

Ross cree que es innecesario tratar una ley de esta naturaleza para regular los costos, ya que las experiencias de otros países empeoraron tras su aplicación. Además, advirtió que sería un freno para el libre comercio en Paraguay y podría afectar negativamente al sector en el largo plazo.

“Seríamos menos competitivos, comenzaríamos a exportar menos, bajarían los valores de exportación o subirían aún más a nivel nacional. Todos son factores en contra de lo que venimos haciendo hasta ahora e incluso podría derivar en un desabastecimiento”, apuntó.

Limite al “abuso”

En contrapartida, el senador que impulsa el proyecto, Ever Villalba, recordó que la iniciativa fue incluida en varias ocasiones en el orden del día del Senado, pero que hasta ahora no fue tratada. “Hasta este momento no se discutió. Evidentemente no se le está dando la importancia necesaria a un proyecto esencial para la gente”, manifestó.

Villalba agregó que el Gobierno actúa “de espaldas a la ciudadanía” y gobierna “para unos pocos”. “Prefieren estar bien con los frigoríficos antes que con la gente. Hoy muchas familias no pueden poner carne vacuna en su mesa porque se permite que algunos abusen de los precios”, sostuvo.

Explicó que la medida no busca fijar precios, sino establecer un límite a los abusos en la comercialización de la carne vacuna. “Los productores se quejan porque se les paga un bajo precio por sus animales. En esa intermediación se genera el abuso y el precio excesivo de la carne, que hoy impide a los ciudadanos consumir este alimento que forma parte de la dieta tradicional”, indicó.

Se ajusta al marco legal

Ante las críticas de los industriales sobre un posible atentado contra el libre comercio, Villalba justificó que la iniciativa se ajusta plenamente al marco legal. “Por supuesto que se garantiza el libre comercio. Lo que no se permite es el abuso en los precios, que es lo que plantea el proyecto de ley”, reiteró.

Finalmente, señaló que sería difícil que el proyecto se trate en lo que resta del año legislativo