Este año no habrá carta al pueblo en Caacupé: esta es la razón

Este lunes se celebra el Día de la Virgen de Caacupé y miles de peregrinos se dirigen a la Basílica para participar del festejo mariano. La misa central está prevista para las 06:00, con una masiva presencia de fieles, como cada año.

Una de las instancias más esperadas en esta festividad es la carta pastoral que tradicionalmente emite el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela. Ese documento suele convertirse en un mensaje de la Iglesia Católica paraguaya dirigido al pueblo, en paralelo a la homilía central.

Sin embargo, en esta edición no habrá carta, tal como anunció el propio monseñor.

Motivo: problemas de salud

Valenzuela indicó que no pudo preparar la carta este año debido a complicaciones de salud.

“Como yo estuve ausente con un tratamiento hace 18 meses este año no voy a tener la carta al pueblo, no pude preparar. Incluso, la homilía aún debo realizar”, contó ayer.

A diferencia del obispo Valenzuela, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitirá un mensaje una vez concluida la misa central de Caacupé.

En noviembre, los obispos realizaron una asamblea sin publicar comunicados, pues decidieron reservar este pronunciamiento para el inicio del trienio del bien común, según informó el periodista de ABC Aníbal Velázquez.

Por otra parte, el obispo de Caacupé agradeció a los fieles por los pedidos de recuperación tras atravesar una complicada situación de salud. “Me siento muy contento”, expresó.