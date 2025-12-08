Reacción del ministro Tadeo Rojas a crítica sobre corrupción en Caacupé

Este 8 de diciembre, tras la tradicional misa central en Caacupé, la Conferencia Episcopal Paraguaya dirigió un mensaje al pueblo, que estuvo enfocado en la lucha contra la corrupción y la lucha por el bien común.

Entre los pocos representantes del Ejecutivo presentes, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, brindó breves declaraciones y asumió un compromiso: “Voy a llevar la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal y voy a instar a que trabajemos sobre eso. Nos acercaremos a la Iglesia y a las autoridades para poder ayudarnos todos. Son reclamos que se vienen dando a lo largo de los años y es importante atenderlos”.

El ministro también reconoció la responsabilidad del Ejecutivo ante los problemas señalados. “Indudablemente, somos responsables de lo que acontece y tenemos el compromiso de ir mejorando las cosas. Cada uno es responsable de sus hechos. Hablamos siempre y discutimos las acciones de gobierno”, manifestó.

Así también, Rojas destacó que su presencia en Caacupé fue primero como católico y no como autoridad. “Vine como un fiel católico, practicante, a munirme de fe, fuerza y esperanza, a escuchar y aprender, y a llevar una misión para que podamos procurar hacer mejor las cosas”, prometió el ministro encargado de administrar el proyecto estrella del Gobierno “Hambre Cero”.

¿Por qué la Conferencia Episcopal dio el mensaje este año?

Esta mañana, el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, anunció que este año no iba a leer la tradicional carta pastoral dirigida al pueblo en el marco del Día de la Virgen de Caacupé. Explicó que no pudo tomarse el tiempo merecido para prepararla debido a las conocidas complicaciones de salud que atravesó en los últimos meses.

Por ese motivo, monseñor Pedro Jubinville se encargó de leer la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) tras la misa central, en la explanada de la Basílica de Caacupé.

En dicha carta pastoral, la Iglesia Católica paraguaya alertó que la corrupción, la desigualdad y el deterioro ambiental están negando el bien común en nuestro país. Además, urgió a asumir compromisos concretos desde el Estado, la ciudadanía y también dentro de la propia Iglesia.