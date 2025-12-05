Alfaro se refirió a lo que representa enfrentar en el debut a Estados Unidos

Al ser consultado sobre el punto especial de debutar contra el anfitrión, Alfaro señaló la presión que conlleva: “Yo digo que es una carga anímica muy grande, porque obviamente están puestos los focos de atención de todo un país detrás, en un organizador que tiene la obligación de empezar bien antes de empezar a jugar y obviamente que ese sentido son cuestiones psicológicas que se pueden manejar, pero que no son decisivas”.

El entrenador hizo una comparación logística favorable respecto a otros posibles escenarios: “Obviamente, distinto me parece que hubiese sido el debut en el Distrito Federal contra México, teniendo que jugar a 2250 metros de altura, el tema de la temperatura, que el tema de la temperatura es un poco en cuanto a lo que hablábamos de las logísticas, todo lo que teníamos que tratar de ver y analizar, si de pronto se da que el primer partido vamos a jugar en el Sofi Stadium en Los Ángeles y los otros dos lo vamos a hacer en San Francisco”.

Finalmente, el seleccionador albirrojo destacó que ahora comienza la fase de estudio intensivo para optimizar el rendimiento físico en las condiciones que enfrentarán: “Entonces a lo mejor definir dónde nosotros vamos a hacer la base para después movernos, en qué temperaturas vamos a jugar, en qué condiciones vamos a jugar, entonces va a ser un hecho determinante, porque estuve presente en el último Mundial de Clubes y la temperatura, los estadios que fueron abiertos, marcó una importante interferencia en el rendimiento en plenitud físico de los equipos. Ahora empieza el momento de estudio, el momento de detalles, el momento de análisis, el momento de buscar los equipos para la próxima fecha FIFA y ver de qué manera nosotros nos preparamos para el Mundial”.

Sobre la posible base de entrenamientos de Paraguay

Gustavo Alfaro también se refirió a la elección del campamento base en Estados Unidos, destacando que, si bien la logística favorece la concentración en un solo lugar, las decisiones finales están sujetas a la complejidad de la organización y el ranking FIFA: “Probablemente sea en San Francisco, pero eso ahora de pronto, ahora a partir de mañana vamos a empezar a ver la sede, los lugares, los lugares de entrenamiento y todo lo demás, pero también hay una cuestión de Ranking FIFA, si vos querés un lugar y ese mismo lugar lo quiere Estados Unidos o lo quiere Australia por Ranking FIFA, te lo ganan”.

El “cazador de utopías imposibles” explicó que la estrategia de la selección apunta a San Francisco para minimizar el desgaste, dado que la Albirroja disputará dos de sus tres encuentros en esa zona. “Entonces ahí donde uno tiene que ver, tenemos que ver todo lo que hay alrededor para ver dónde nos conviene hacer base, a nosotros nos convendría hacer base tal vez en San Francisco, porque la distancia entre San Francisco y Los Ángeles es una distancia de una hora que lo podés hacer y tenés dos partidos en San Francisco, entonces hay que ver si nosotros eso lo podemos transformar en una realidad”, concluyó el estratega.