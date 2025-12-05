Martínez, DT de Portugal, dice que Colombia es competitiva y se adapta a cualquier estilo

“El espíritu que tiene esta selección (Colombia), que es competitiva, que puede adaptarse a diferentes estilos”, dijo Martínez en unas declaraciones a medios después del sorteo organizado por la FIFA, que tuvo lugar en Washington.

Martínez también destacó que Colombia “tiene jugadores que están marcando papeles muy importantes en los vestuarios importantes de Europa”, como Luis Díaz en el Bayern de Múnich.

“Uzbekistán es una selección que se conoce menos pero que tiene un trabajo fantástico de Fabio Cannavaro. Un grupo muy competitivo y con una selección de repesca, que son selecciones muy positivas, cargadas psicológicamente y que se creen invencibles”, añadió.

Portugal quedó encuadrada como cabeza de serie del Grupo K, con Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Martínez se mostró contento por enfrentar el primer partido el 17 de junio, cuando el balón hará casi una semana que rueda: “Estamos satisfechos con eso, porque hay jugadores con temporadas muy largas y hay que preparar”.

Además, dijo que Portugal enfrenta el Mundial de 2026 con “la ilusión de dar lo mejor”, con el de 1966 como referencia, cuando el combinado de Las Quinas llegó a semifinales liderado por Eusébio. También habló de Cristiano Ronaldo, que jugará el mundial con 41 años: “Trabaja el día a día como si fuera el ultimo día de su carrera, lo que le permite disfrutar, es una referencia para los jóvenes y es un jugador que ganar no le quita el hambre”.