Pochettino respeta a Paraguay: “Será un partido diferente” en el Mundial

Es preciso recordar que el 15 de noviembre pasado, el equipo de Gustavo Alfaro cayó 2-1 ante la selección norteamericana en el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania.

Al ser consultado específicamente sobre el debut ante Paraguay, Pochettino afirmó: “Será un partido diferente al de Filadelfia y que tenemos el máximo respeto a Paraguay, un grandísimo equipo, un grandísimo entrenador y que lo que siempre decimos, la hora de la verdad es el mundial y son seis meses que tenemos para prepararnos, seguir evolucionando como equipo y seguramente serán dos equipos completamente diferentes, será una realidad diferente la que vivamos”.

El entrenador argentino reiteró el nivel de la Albirroja: “Paraguay es un gran equipo y bueno, está claro que las realidades y las circunstancias van a ser difíciles en la Copa del Mundo, por eso que va a haber un poquito la referencia que tenemos, pero pensando que va a ser un partido difícil”.

Sobre el Grupo D, que además de Paraguay incluye a Australia y un equipo europeo por definir, Pochettino comentó: “Bueno, difícil, Paraguay es un buen equipo, Australia también, hemos jugado últimamente contra Australia en Denver y Paraguay en Filadelfia y hemos visto qué difícil es competir contra ellos, son dos equipos muy competitivos y esperando saber el cuarto”.

Finalmente, ante la pregunta de si Estados Unidos tiene un buen equipo para llegar lejos, el técnico se centró en la necesidad de evolución: “Bueno, lo que tendremos que tener en el Mundial de aquí a seis meses es mejorar mucho en todas las áreas, de la táctica, la física, la técnica, y a nuestra mentalidad, yo creo que en todas las áreas que siempre hemos trabajado a optimizar cada área para llegar de la mejor manera”.