Gianni Infantino: El Mundial 2026 como una “Super Bowl diaria” y una herramienta de paz

En un gesto político significativo, Infantino mostró su apoyo al mandatario estadounidense, Donald Trump, tras la presentación de una junta de paz para Gaza. Al respecto, el presidente de la FIFA declaró:

“Por supuesto que vivimos en un mundo dividido. Nosotros apoyamos la paz. Hemos visto al presidente Trump firmando ese acuerdo, el mayor apoyo de la FIFA al presidente, porque todos tenemos que apoyar la paz. La gente confía en la FIFA, en los países organizadores. América va a dar la bienvenida al mundo”.

Infantino subrayó que, antes de la histórica concesión conjunta del Mundial a los tres países norteamericanos, existía una retórica de muros entre EE. UU. y México. Para el dirigente, el torneo que se celebra este año será “una gran celebración de humanidad”.

El antecedente de Catar y el éxito de seguridad

Frente a las dudas logísticas o sociales, Infantino utilizó el Mundial de 2022 como garantía de éxito. Según su análisis, el fútbol logra transformar entornos críticos en ambientes festivos.

“Necesitamos ocasiones para unir a la gente, lo hemos visto Catar en 2022. Hubo muchas críticas previas y fue un Mundial maravilloso. No hubo incidentes, por primera vez en la historia no hubo arrestos, fue muy especial, una celebración, una fiesta y en 2026 va a ser exactamente igual, la gente va a querer venir a celebrar”.

Cifras récord y el “efecto Super Bowl”

El interés por la cita mundialista ha superado las expectativas. Infantino reveló que se han recibido 500 millones de solicitudes de entradas en solo cuatro semanas. Aunque reconoció que los precios no son económicos, aseguró que se venderán la totalidad de los 7 millones de tickets disponibles.

Para dimensionar la magnitud del evento, que por primera vez contará con 48 selecciones, el directivo bromeó sobre la intensidad del calendario: “104 partidos en un mes es como 104 Superbowl en un mes”. Asimismo, se mostró confiado en que la gestión de visados para ingresar a Estados Unidos será un proceso ágil.

El impacto económico y la mística del fútbol

El Mundial no solo será un evento deportivo, sino un motor financiero de escala global. Infantino proyectó un impacto de 8.000 millones de dólares, la creación de 824.000 puestos de trabajo a tiempo completo y la puesta a la venta definitiva de 6 millones de entradas.

Acompañado en el escenario por Alessandro Del Piero y Arsène Wenger, Infantino cerró su intervención destacando el valor emocional del deporte:

“El balón también es mágico. Es un instrumento capaz de transformar a la gente en feliz. En estos tiempos particulares no hay que olvidar ser felices. Hay que olvidar los problemas. Cuando uno toca el balón no piensa en sus problemas”.

Finalmente, compartió una anécdota personal sobre su ambición de liderar el organismo rector del fútbol: “Este trofeo lo entregaré al campeón con el presidente de Estados Unidos. Nadie puede tocarlo, solo los que lo ganan o yo. Cuando yo era más joven, y comprendí que mis habilidades no me iban a permitir tocarlo, decidí que tenía que buscar otra forma de hacerlo y convertirme en presidente de la FIFA”.

