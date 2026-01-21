Visa prioritaria para el Mundial 2026: Beneficio exclusivo para hinchas colombianos con entradas

A través de su cuenta oficial en la red social X, la delegación diplomática celebró la iniciativa: “¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!”.

Lea más: EE.UU. pone en marcha el sistema FIFA Pass para agilizar visados del Mundial

El fervor por la Selección y el factor Cristiano Ronaldo

La demanda de entradas ha alcanzado cifras sin precedentes, superando los 500 millones de solicitudes tras las fases de venta realizadas entre septiembre y diciembre de 2025. Curiosamente, el interés del público colombiano ha desplazado incluso a la gran final del torneo.

¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!



Si compraron su entrada directamente a través de la FIFA, ¡ya pueden activar el… pic.twitter.com/AnVQefxHMU — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 21, 2026

El enfrentamiento entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, encabeza la lista de los partidos más solicitados a nivel global. El atractivo de este cruce radica no solo en el regreso de la “Tricolor” tras ocho años de ausencia (desde Rusia 2018), sino también en la carga histórica de ver a Cristiano Ronaldo en la que sería su última aparición en un Mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Requisitos y pasos para el acceso prioritario

Para acogerse a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con un procedimiento específico que vincula su identidad deportiva con el trámite consular:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

1) Activar el FIFA Pass: Ingresar al sitio oficial de la FIFA para validar el estatus de titular de la entrada.

2) Solicitud formal: Agendar la cita ante la Embajada utilizando exactamente los mismos datos registrados en la compra del boleto.

3) Evaluación de rigor: A pesar de la prioridad en el turno, la Embajada aclaró que los postulantes deberán “someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para su aprobación”.

Una alternativa regional: El puente vía Panamá

Cabe destacar que esta no es la única vía para agilizar el proceso. Desde noviembre de 2025, se encuentra vigente un acuerdo que permite a los colombianos con entradas mundialistas tramitar sus visas B1/B2 a través de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá. Esta opción busca descongestionar la alta demanda de la sede en Bogotá y ofrecer una alternativa logística a los viajeros.

Con el recuerdo vivo de los cuartos de final en Brasil 2014, la afición colombiana se prepara para una movilización masiva, respaldada ahora por estas facilidades diplomáticas que buscan garantizar que el color de la tribuna esté a la altura del desafío deportivo.

Fuente: EFE