Bolivia y México cierran su preparación en Santa Cruz con la mira en el Mundial 2026

Actualmente, México se sitúa en el puesto 16 de la clasificación mundial de la FIFA, mientras que Bolivia ocupa el lugar 76. Ambas selecciones llegan tras enfrentarse a Panamá en sus últimos compromisos: Bolivia obtuvo un empate a uno y México una victoria por 0-1 con un autogol en el tiempo de descuento.

Para el seleccionador boliviano Óscar Villegas, el encuentro es fundamental para definir el equipo que el 26 de marzo jugará contra Surinam en Monterrey. Villegas podría realizar cambios en la zaga, incluyendo el ingreso de Marcelo Tórrez, del Santos brasileño, en reemplazo del lesionado Diego Arroyo. En la ofensiva, se baraja la titularidad de Willan Álvarez o del paraguayo-boliviano Juan Godoy, convocado de último minuto para reforzar el ataque.

Por su parte, Javier “Vasco” Aguirre no podrá contar con el centrocampista Gilberto Mora por molestias físicas, por lo que Alexis Gutiérrez ocupará su lugar. Aguirre ha señalado que este amistoso le servirá para despejar dudas en la conformación de la selección que acogerá el Mundial junto a Canadá y Estados Unidos. Se esperan rotaciones en el equipo mexicano, con la posible entrada de Luis Malagón en el arco, Jorge Sánchez en la defensa y Armando González en la línea ofensiva.

Alineaciones probables

Bolivia: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Marcelo Tórrez, Ervin Vaca; Antonio Melgar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Willan Álvarez y Juan Godoy. Seleccionador: Óscar Villegas.

México: Luis Malagón; Israel Reyes, Everardo López, Erik Lira, Jorge Sánchez; Bryan González, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Alexis Gutiérrez; Brian Gutiérrez y Armando González. Seleccionador: Javier Aguirre.

Detalles del encuentro: El partido se disputará en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, de Santa Cruz, a las 16:30 hora local.

Fuente: EFE