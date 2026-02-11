Inglaterra enfrentará a Costa Rica en junio, en un amistoso previo al Mundial

Para el equipo inglés, este duelo representa una de las últimas puestas a punto antes del certamen mundialista. El conjunto británico llega a esta instancia tras una eliminatoria de la UEFA dominante y consolidado en el cuarto puesto del Ranking FIFA. Su plantilla, integrada por figuras de relieve internacional como Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Kane y Bukayo Saka, supone un examen de máxima exigencia para el seleccionado centroamericano.

Por su parte, Costa Rica encara este compromiso tras no haber logrado la clasificación para el Mundial de 2026. En este contexto, el amistoso ante Inglaterra se plantea como el inicio formal de un nuevo proceso deportivo orientado hacia la Copa del Mundo 2030. Actualmente, la federación costarricense atraviesa una etapa de transición tras la salida del técnico mexicano Miguel Herrera, mientras el director deportivo Ronald González lidera la búsqueda de un nuevo seleccionador nacional.

El historial entre ambos países registra dos antecedentes previos. El primer enfrentamiento se produjo en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, el cual finalizó con un empate sin goles. El segundo encuentro tuvo lugar en junio de 2018, en un amistoso disputado en suelo inglés donde los locales se impusieron por 2-0 poco antes del inicio de la cita mundialista en Rusia.