La FIFA abre la última fase de venta de entradas para el Mundial 2026

Para dar respuesta a la alta demanda, el organismo rector del fútbol mundial arrancará el próximo 1 de abril la cuarta y última fase de venta de entradas, la cual permanecerá abierta de forma ininterrumpida hasta el final de la competición. En esta etapa, el proceso de adquisición será directo, tal como detalló la institución en su comunicado oficial:

“En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Los aficionados podrán elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción ‘Reservar el mejor asiento’”.

Una demanda sin precedentes

El interés global por la cita norteamericana ha desbordado las previsiones iniciales. Las cifras de las etapas previas de comercialización reflejan un entusiasmo masivo por parte de los aficionados de todo el mundo, superando con creces los registros de ediciones anteriores. En su nota informativa, la FIFA subrayó el éxito de las fases de sorteo:

“Solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al final del periodo correspondiente, el 27 de febrero. A menos de 80 días del comienzo de la competición, todo apunta a que en la edición de este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994”.

El certamen echará a andar el próximo 11 de junio y se extenderá durante más de un mes de competencia, culminando el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con 16 sedes repartidas en los tres países anfitriones, el torneo promete ser el evento deportivo más grande de la historia en términos de escala y concurrencia.

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Fuente: EFE