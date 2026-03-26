Gyökeres apaga el sueño de Ucrania y mete a Suecia en la final de la repesca

El feudo del Levante UD se convirtió en el hogar temporal de una Ucrania que, debido a la guerra que azota su territorio desde hace cuatro años, debe buscar refugio futbolístico lejos de sus fronteras. Unos 15,000 ucranianos arroparon a los suyos bajo el lema “Home is waiting” (Nuestro hogar nos espera), creando una atmósfera de profunda emotividad durante los himnos. Sin embargo, en el césped, la contundencia sueca terminó por imponerse al fervor local.

Pese a que Suecia llegaba a esta instancia sin haber ganado un solo partido en la fase regular, la jerarquía de su estrella marcó la diferencia. Ucrania tomó la iniciativa y el dominio territorial, pero Suecia golpeó en su primera llegada: una internada de Benjamin Nygren permitió que Gyökeres rematara a placer en el segundo palo.

Ucrania buscó la reacción con ocasiones de Oleksandr Zubkov que rozaron el poste, pero la eficacia sueca fue quirúrgica. Ya en la segunda mitad, mientras el equipo de Serhiy Rebrov se volcaba al ataque, Suecia castigó a la contra. Gyökeres firmó su segundo tanto con un disparo colocado fuera del alcance de Trubin y, poco después, selló su hat-trick desde el punto de penalti tras ser derribado por el propio guardameta ucraniano.

Con el partido sentenciado (0-3), Ucrania solo pudo maquillar el resultado en el minuto 90 con un cabezazo de Pomarenko. El pitido final confirmó la eliminación de una Ucrania que buscaba en el Mundial un escaparate de esperanza para su pueblo.

Ahora, la Suecia de los goles de Gyökeres deberá validar este renacer ante la Polonia de Robert Lewandowski, que venció 2-1 a Albania. Solo uno de los dos gigantes europeos estará presente en la cita de Norteamérica este verano.

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Ficha técnica:

Ucrania (1): Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko, Kaliuzhnyi (Hutsulyak, minuto 60), Tsygankov, Yarmoliuk (Shaparenko, minuto 84), Sudakov (Ponomarenko, minuto 77), Zubkov (Ocheretko, minuto 60) y Vanat (Yaremchuk, minuto 60).

Suecia (3): Nordfeldt, Lagerbielke, Hien (Starfelt, minuto 37), Lindelöf, Gudmundsson (Svensson, minuto 77), Johansson, Ayari (Bergvall, minuto 77), Karlström, Nygren, Elanga (Svanberg, minuto 93) y Gyökeres.

Goles: 0-1, minuto 6: Gyökeres; 0-2, minuto 51: Gyökeres; 0-3, minuto 72: Gyökeres; 1-3, minuto 90: Ponomarenko.

Árbitro: Pinheiro (POR). Mostró tarjeta amarilla a Trubin (minuto 71) por parte de Ucrania.

Incidencias: Eliminatoria de repesca para el Mundial 2026 disputada ante unos dieciocho mil espectadores en el estadio Ciutat de València, al no poder jugar Ucrania sus partidos como local por la guerra con Rusia. Antes del inicio del encuentro, la federación ucraniana desplegó una pancarta con el lema ‘Home is waiting’ (‘Nuestro hogar nos está esperando’).

Resumen del encuentro entre Ucrania y Suecia