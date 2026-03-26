Kovář, de villano a héroe en República Checa, que tumba a Irlanda en penales

El conjunto de Miroslav Koubek se vio contra las cuerdas antes de cumplirse la primera media hora de juego. Irlanda, que soñaba con regresar a una cita máxima tras 24 años de ausencia, golpeó primero mediante un penalti ejecutado por Troy Parrott, tras una falta sobre Collins ratificada por el VAR.

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La fortuna pareció abandonar por completo a los locales en el minuto 24, cuando un saque de esquina de Ryan Manning terminó en un infortunado autogol de Kovář, tras un rebote previo de Dara O’Shea y un intento de despeje fallido de Vladimír Coufal. Sin embargo, la reacción checa fue inmediata: apenas un minuto después, Patrik Schick recortó distancias desde el punto penal tras un agarrón en el área sobre Manning.

La segunda mitad se convirtió en un monólogo checo, aunque no exento de riesgos. Mientras Irlanda desperdiciaba contragolpes clarísimos en las botas de Jayson Molumby y Troy Parrott —donde Kovář empezó a redimirse con paradas clave—, los locales apostaron todo al juego aéreo.

El premio a la insistencia llegó a solo cuatro minutos del final. En un córner servido por Michal Sadílek, el defensor del Wolverhampton, Ladislav Krejčí, se anticipó a todos en el primer palo para clavar un cabezazo que mandó el partido a la prórroga.

Tras un tiempo extra marcado por el cansancio, la historia se definió en la “lotería” de los penaltis. Allí, la figura de Matej Kovář se agigantó al detener los lanzamientos de Azaz y Browne, los dos últimos de la serie irlandesa. Con sus intervenciones, el portero borró su error inicial y puso a la República Checa a un solo partido de Norteamérica 2026.

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Ficha técnica

República Checa 2 (4): Matej Kovar; Tomas Holes (Stepan Chaloupek, minuto 46), Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal (Adam Karabec, minuto 82), Lukas Provod, Vladimir Darida (Tomas Soucek, minuto 46), David Jurasek (Michal Sadilek, minuto 82); Patrik Schick, Pavel Sulc (Jan Kliment, minuto 103) y Tomas Chory (Mojmir Chytil, minuto 73).

Irlanda 2 (3): Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Nathan Collins, Dara O’Shea; Seamus Coleman (James Dunne, minuto 96), Jack Taylor (Robbie Brady, minuto 68), Jayson Molumby (Sammie Szmodics, minuto 115 (Harvey Vale, minuto 121)), Ryan Manning (Alan Browne, minuto 68); Finn Azaz, Chiedozie Ogbene (Adam Idah, minuto 96) y Troy Parrott.

Goles: 0-1, minuto 19: Troy Parrot, de penalti. 0-2, minuto 24: Matej Kovar, en propia puerta. 1-2, minuto 27: Patrik Schick, de penalti; 2-2, minuto 86: Ladislav Krejci.

Penaltis: Parrott (IRL): gol; Krejci (CZE): gol; Idah (IRL): gol; Soucek (CZE): gol; Brady (IRL): gol; Chytil (CZE): fallo; Azaz (IRL): falla; Schick (CZE): gol; Browne (IRL): falla; Kliment (CZE): gol.

Árbitro: Glenn Nyberg (SWE). Mostró tarjeta amarilla a Jack Taylor y Ryan Manning, de Irlanda, y a Robin Hranac, de la República Checa.

Incidencias: Encuentro de semifinales de la ruta D de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio Fortuna Arena de Praga.