Video: El tanto del compañero de Diego Gómez en Brighton, para el triunfo de Turquía

El desequilibrio llegó en los primeros compases del complemento, gracias a la visión de la joya del Real Madrid, Arda Güler. El joven talento, tras asociarse con Hakan Çalhanoğlu en la gestación, metió un pase quirúrgico con su sutil zurda casi desde la mitad de la cancha. El envío, que sobrepasó a toda la línea defensiva, dejó de cara al gol a Kadıoğlu —compañero del paraguayo Diego Gómez en el Brighton & Hove Albion—, quien tuvo tiempo para acomodar el esférico y definir entre las piernas del portero.

¡¡GOLAZO DE TURQUÍA!! Kadioglu recibió en el área y definió pero... ¡Atención a la TREMENDA ASISTENCIA de ARDA GULER! para el 1-0 vs. Rumania.



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El combinado dirigido por Vincenzo Montella disputará el partido definitorio el próximo martes 31 de marzo. Su rival saldrá de la llave entre Eslovaquia y Kosovo, encuentro programado para hoy a las 16:45 horas. De concretarse su clasificación, Turquía pasará a completar el Grupo D, donde ya esperan la selección de Paraguay, una de las anfitriones Estados Unidos y Australia.