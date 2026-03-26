Mundial de Fútbol
26 de marzo de 2026 - 16:46

Video: El tanto del compañero de Diego Gómez en Brighton, para el triunfo de Turquía

El defensa de Turquía, Ferdi Kadioglu, celebra con sus compañeros tras ganar el partido de fútbol de semifinales del play-off de la fase de clasificación europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Rumania, en el estadio Besiktas Park, en Estambul.
El defensa de Turquía, Ferdi Kadioglu, celebra con sus compañeros tras ganar el partido de fútbol de semifinales del play-off de la fase de clasificación europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Rumania, en el estadio Besiktas Park, en Estambul.191036+0000 YASIN AKGUL

Turquía se encuentra a un solo paso de regresar a la Copa del Mundo. El conjunto otomano derrotó por la mínima a Rumanía por 1-0, con un solitario gol del compañero de Diego Gómez en el Brighton, Ferdi Kadıoğlu , resultado que los sitúa en la final del Repechaje para el Mundial 2026.

Por ABC Color

El desequilibrio llegó en los primeros compases del complemento, gracias a la visión de la joya del Real Madrid, Arda Güler. El joven talento, tras asociarse con Hakan Çalhanoğlu en la gestación, metió un pase quirúrgico con su sutil zurda casi desde la mitad de la cancha. El envío, que sobrepasó a toda la línea defensiva, dejó de cara al gol a Kadıoğlu —compañero del paraguayo Diego Gómez en el Brighton & Hove Albion—, quien tuvo tiempo para acomodar el esférico y definir entre las piernas del portero.

El combinado dirigido por Vincenzo Montella disputará el partido definitorio el próximo martes 31 de marzo. Su rival saldrá de la llave entre Eslovaquia y Kosovo, encuentro programado para hoy a las 16:45 horas. De concretarse su clasificación, Turquía pasará a completar el Grupo D, donde ya esperan la selección de Paraguay, una de las anfitriones Estados Unidos y Australia.

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