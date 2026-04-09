Tres árbitros paraguayos dirigirán en el Mundial 2026

La FIFA confirmó a todos los árbitros para la próxima Copa del Mundo. En la nómina de 169 jueces están tres paraguayos: Juan Gabriel Benítez, Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. El primero fue designado como principal, mientras que el segundo y el tercero serán asistentes. La terna había formado parte del plantel de referís en el Mundial de Clubes 2025.

“La Asociación Paraguaya de Fútbol celebra con orgullo la designación de los árbitros Juan Gabriel Benítez como árbitro principal, y de Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar como árbitros asistentes, quienes integrarán el equipo arbitral paraguayo que formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, festejó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

La terna, en torneos continentales en 2025

En 2025, Benítez, Cardozo y Saldívar dirigieron la victoria 4-3 de Borussia Dortmund de Alemania sobre Mamelodi Sundowns de Sudáfrica por la fecha 2 del Grupo F del Mundial de Clubes (21/06). Además de este encuentro, la terna estuvo presente en tres encuentros de la Copa Árabe de la FIFA (Omán vs. Marruecos, Bahrein vs. Sudán y Arabia Saudita vs. Jordania).