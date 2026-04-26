Xavi Simons se pierde el Mundial y queda fuera en lo que resta de la temporada

El propio Simons confirmó la noticia con un desgarrador mensaje en sus redes sociales: “Mi temporada se termina de forma abrupta y estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”.

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La baja de Simons no solo debilita a la “Naranja Mecánica”, sino que deja al Tottenham en una situación límite, a solo dos puntos de la zona de descenso y con apenas cuatro jornadas para el final de la temporada. La frustración del jugador es total al verse imposibilitado de ayudar a su club y de representar a su país en el certamen veraniego: “Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país este verano... simplemente se fue”.

“Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea. Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Ten paciencia conmigo”, continúo diciendo el futbolista del Tottenham Hotspur.

El hospital del Mundial: Las bajas confirmadas en las potencias

La ausencia de Simons es solo la punta del iceberg de una plaga de lesiones que mantiene en alerta máxima a los seleccionadores nacionales. En Brasil, la rotura de ligamentos cruzados de Rodrygo representa una baja estratégica irreemplazable. Argentina también ha sido golpeada con las ausencias de Juan Foyth, afectado en el tendón de Aquiles, y el juvenil Joaquín Panichelli, descartado por una lesión de ligamentos cruzados.

En el continente europeo, la sangría de talentos no se detiene. España no podrá contar con su centrodelantero Samú Omorodion, mientras que Francia pierde a Hugo Ekitike y Alemania a Serge Gnabry. Por su parte, Inglaterra confirmó que Jack Grealish quedó fuera de toda posibilidad tras ser sometido a una cirugía en febrero. La situación cruza fronteras y afecta también a México con la baja de su arquero Luis Malagón, a Japón con la ausencia de Takumi Minamino y a Ghana, que pierde a su baluarte defensivo Mohamed Salisu.

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Doce figuras en la cuerda floja y el suspenso por Lamine Yamal

A pesar de las bajas confirmadas, existe una docena de casos que permanecen bajo estricta vigilancia médica, manteniendo en vilo a las aficiones. El foco mediático absoluto recae sobre Lamine Yamal, la joya del Barcelona y de la selección española, quien lucha contra una rotura en el isquiotibial. En una situación similar se encuentra su compatriota Mikel Merino, quien aguarda un alta médica que no llega desde enero.

La selección argentina de Lionel Scaloni también camina por la cornisa con dos pilares fundamentales: el “Cuti” Romero, lesionado en el ligamento lateral, y Lautaro Martínez, quien atraviesa una complicada recaída muscular en el Inter de Milán. El panorama de incertidumbre se completa con nombres de la talla de Neymar, Éder Militao y Estevao en Brasil, Josko Gvardiol en Croacia, Marc-André ter Stegen en Alemania, Reece James en Inglaterra, Wataru Endo en Japón y Joaquín Piquerez en Uruguay. A pocas semanas del pitazo inicial, el Mundial 2026 se juega intensamente en los consultorios médicos.