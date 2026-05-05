La FIFA cita a Irán para blindar su presencia en el Mundial 2026

La incertidumbre rodea al Grupo C del Mundial 2026. La FIFA movió ficha y, según informaron fuentes cercanas al proceso a la agencia AFP, invitó formalmente a la Federación Iraní de Fútbol a su sede en Zúrich. La cita tiene una fecha límite: antes del 20 de mayo, con el objetivo crítico de “preparar el Mundial”.

Pese a que el torneo arranca el 11 de junio, la participación de Irán no está garantizada al 100%. El contexto bélico iniciado en febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní puso al deporte en un segundo plano, pero el organismo rector del fútbol mundial se niega a ceder.

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Infantino y Trump: Un “visto bueno” bajo tensión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue tajante en su postura de mantener la hoja de ruta original, que sitúa a Irán compitiendo en ciudades estadounidenses. El pasado 30 de abril, durante el 76º Congreso de la FIFA en Vancouver, lanzó un mensaje de calma: “Quiero confirmar sin ambigüedades que Irán participará obviamente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos”.

A este respaldo se sumó, de forma sorpresiva, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien validó la postura de Infantino pese a haber insinuado previamente riesgos de seguridad para los jugadores asiáticos: “Si Gianni lo dijo, entonces estoy de acuerdo. Le dije: ’Haz lo que quieras. Puedes tenerlos’. (...) Creo que se les debe permitir jugar”.

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El conflicto logístico: Boicots y problemas de visado

La tensión no es solo dialéctica. La delegación iraní ya protagonizó un desplante en el Congreso de Vancouver, anulando su presencia tras denunciar un trato “ofensivo” por parte de la policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto.

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Cabe recordar que Canadá clasifica a los Guardianes de la Revolución iraní como grupo terrorista, un cuerpo al que perteneció el actual presidente de la federación iraní, Mehdi Taj. A su regreso a Teherán, el directivo fue claro sobre la necesidad de negociar: “Deseo una reunión con la FIFA; tenemos muchos temas que tratar”.

Los iraníes llegaron a plantear un boicot o trasladar sus sedes a México, pero la FIFA ha rechazado cualquier cambio de escenario.

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La hoja de ruta del ‘Team Melli’

A falta de tres semanas para el pitazo inicial, el calendario oficial sigue en pie, aunque la FIFA espera una respuesta definitiva tras la reunión en Zúrich.

El debut de Irán está programado para el 16 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente, se enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad californiana y cerrará la fase de grupos frente a Egipto el día 27 en Seattle. De confirmarse su participación, su campo base estará establecido en Tucson, Arizona.

Fuente: AFP