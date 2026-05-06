Javier Aguirre lanza un ultimátum: “El que no venga, estará fuera del Mundial”

El camino a la Copa del Mundo arrancó con un incendio en los despachos. La Selección de México emitió una advertencia contundente: excluirá de la máxima cita a cualquier jugador que no se presente al inicio de la concentración programada para este miércoles.

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La crisis estalló tras las versiones periodísticas que sitúan a los seleccionados del Toluca, Jesús Gallardo y Alexis Vega, lejos del Centro de Alto Rendimiento para disputar la semifinal de vuelta de la Concachampions ante Los Angeles FC. El duelo está pactado apenas media hora antes del inicio formal del llamado de Javier Aguirre, lo que desató la furia en el entorno del Tri.

La mano dura de Javier Aguirre

Ante la posible rebeldía de los internacionales de los Diablos Rojos, el seleccionador mexicano no se guardó nada en una breve pero tajante rueda de prensa brindada horas después del comunicado oficial: “El que no venga, estará fuera del Mundial. No podemos ser flexibles ni mucho menos”.

🇲🇽 Javier Aguirre habló durante seis minutos para reiterar que el que no vaya al CAR no será convocado al Mundial.



En la conferencia de prensa no se permitieron preguntas de los medios de comunicación 😳 pic.twitter.com/S2XVU0rI5Q — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 6, 2026

Efecto dominó: El enojo de Chivas y Amaury Vergara

La supuesta ausencia de los jugadores del Toluca generó una reacción inmediata en el Rebaño Sagrado. Las Chivas de Guadalajara cedieron a sus cinco internacionales (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) a pesar de estar disputando los cuartos de final de la liga.

Ante la desigualdad de condiciones, el presidente del club, Amaury Vergara, ordenó el regreso de sus futbolistas para preparar el juego ante Tigres y utilizó sus redes sociales para lanzar un dardo directo: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”.

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El pacto de caballeros en la cuerda floja

Desde febrero, los clubes habían acordado liberar a los jugadores al término de la fase regular y tras los partidos de ida de la Concacaf. Sin embargo, el reporte de que Gallardo y Vega entrenaron bajo las órdenes de Antonio Mohamed el martes encendió todas las alarmas.

Pese al caos mediático, Javier Aguirre intentó mantener la calma al asegurar que, por ahora, los compromisos se mantienen en pie y agradeció tanto al Toluca como al Guadalajara por la cesión de sus piezas: “Nadie ha roto el pacto al momento”.

El estratega, que dirigirá su tercera Copa del Mundo, subrayó la relevancia de esta fecha en el calendario nacional: “Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros”.

Recta final hacia el debut

La concentración es el punto de partida para los últimos tres ensayos del Tri antes del torneo. México enfrentará a Ghana el 22 de mayo, a Australia el 30 de mayo en Pasadena, y finalmente a Serbia el 4 de junio, antes de encarar la gran cita mundialista que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.