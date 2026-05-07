“Dai Dai” de Shakira será el himno oficial del Mundial 2026

En el material, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de “Dai Dai”.

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La cantante entra a la gramilla del estadio carioca llevando un balón “Trionda”, oficial del próximo certamen, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de “Dai Dai” con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

“Dai Dai” de Shakira, el himno del Mundial 2026

“Oe, oe, oe”, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el “Trionda” de Norteamérica 2026.

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El “Waka Waka” (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en Brasil 2014 con “La La La”, mientras que su éxito ‘Hips Don’t Lie? fue sensación en Alemania 2006.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”).