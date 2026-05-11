Bosnia, la primera selección que revela la lista de convocados para el Mundial 2026

Edin Dzeko, con 40 años, lidera la lista de convocados de Bosnia para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La selección europea, que eliminó a Italia en el repechaje del viejo continente, es la primera en confirmar a los 26 jugadores para la Copa del Mundo, en la que compone el Grupo D junto a Canadá, Suiza y Qatar.

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“Sigo impulsado por esa sensación que nació sobre el césped al final del partido contra Italia y sigo muy aferrado a ella desde entonces”, expresó Sergej Barbarez durante una conferencia de prensa en Sarajevo. El técnico citó al experimentado atacante del Schalke 04, con pasado en Manchester City e Inter de Milán, en una nómina que tiene varias caras nuevas.

Uz ovaj video je selektor Sergej Barbarez objavio spisak igrača koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Mundijalu.



Euforija pred prvenstvo se već osjeti na svakom koraku, a do početka je ostalo još tačno mjesec dana.



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“Esa cohesión es la base de todo. Somos conscientes desde el principio de que solo así puede funcionar”, continuó Barbarez. “Los chicos que serán la columna vertebral del equipo durante los próximos diez años”, añadió el seleccionador bosnio de 54 años de sobre la juventud que reina entre los elegidos para el certamen más importante de selecciones.

“Mi deseo es llegar a julio (a la fase posterior a los grupos) y después ya veremos”, apuntó Barbarez sobre el objetivo de ingresar a los 16avos de final. El debut será contra Canadá, el 12 de junio a las 16:00 (hora de Paraguay), en Toronto y, posteriormente medirá a Suiza y Qatar. Por su parte, la sede de concentración y entrenamiento será Salt Lake City.

Mundial 2026: La lista de 26 convocados de Bosnia

Arqueros

Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO) y Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)

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Defensores

Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR) , Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA) y Nidal Celik (RC Lens/FRA)

Mediocampistas

Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/KAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (BSC Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/AUT) y Esmir Bajraktarevic (PSV/HOL)

Delanteros

Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/RUM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE) y Edin Dzeko (Schalke 04/ALE)

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

Mundial 2026: Los partidos de Bosnia en el Grupo B

Fecha 1 - 12 de junio

Canadá vs. Bosnia: 16:00, BMO Field, Toronto

Fecha 2 - 18 de junio

Suiza vs. Bosnia: 16:00, Sofi Stadium, Inglewood

Fecha 3 - 24 de junio

Bosnia vs. Qatar: 16:00, Lumen Field, Seattle