Mbappé y Dembélé lideran nómina definitiva de Francia para el Mundial 2026

Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, también figuran en una línea de ataque de Francia temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

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Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League, William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a los Bleus.

Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike. El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N’Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

Deschamps, que dirigirá a los Bleus por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, dejó fuera de la nómina al arquero del PSG Lucas Chevalier, y llamó como tercer portero a Robin Risser en una lista de 26 jugadores sin sorpresas destacadas.

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Francia se halla encuadrada en el Grupo I del Mundial junto a Irak, Senegal y Noruega.

Nómina de Francia para el Mundial 2026

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risse (Lens/0) y Brice Samba (Rennes/4).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernández (PSG/41), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/GER/36)

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44) y Warren Zaïre-Emery (PSG/10).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mónaco/7), Bradley Barcola (PSG/16), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5), Ousmane Dembélé (PSG/58), Désiré Doué (PSG/6 ), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3), Michael Olise (Bayern Múnich/GER/15) y Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33). AFP