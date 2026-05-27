Brasil arranca su concentración con Neymar directo a la clínica

La carrera de la selección de Brasil hacia el ansiado hexacampeonato mundial se puso en marcha oficialmente este miércoles. En medio de una enorme expectativa mediática, la Canarinha dio por iniciada su concentración para la Copa del Mundo 2026, un torneo donde buscará saldar una deuda histórica y levantar un título de la FIFA que se le resiste desde hace ya dos décadas.

El despliegue inicial estuvo a la altura del gigante sudamericano. Los futbolistas convocados arribaron en helicópteros al complejo de entrenamientos de Granja Comary, ubicado en Teresópolis, en las cercanías de Río de Janeiro. A falta de solo 15 días para la inauguración de la cita mundialista en Norteamérica, los futbolistas se pusieron inmediatamente a las órdenes del estratega italiano Carlo Ancelotti. Tras superar las revisiones médicas de rutina por la mañana, el plantel saltó al campo por la tarde para cumplir con su primera sesión de prácticas.

Preocupación por la pantorrilla del ’10′

Sin embargo, el arranque del campamento base estuvo marcado por la preocupación en torno a su máxima figura. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar Jr. no pudo formar parte del entrenamiento vespertino debido a las persistentes dudas sobre su estado físico, a raíz de un fuerte golpe en la pantorrilla derecha que ya lo había marginado de los últimos compromisos con el Santos. “El jugador fue llevado a una clínica para exámenes complementarios”, precisó de forma directa la organización a través de un comunicado oficial, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

¡VOLVIÓ EL 10! Neymar está de regreso en la Selección de Brasil y se dio este lindo abrazo con Carlo Ancelotti 🇧🇷



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A pesar de la incertidumbre médica, el clima interno muestra un respaldo total hacia el atacante. En un material audiovisual divulgado por la propia CBF, se pudo observar el momento exacto en que Neymar fue recibido afectuosamente por Ancelotti con un fuerte abrazo. Con 34 años y el estatus de máximo anotador histórico del seleccionado gracias a sus 79 goles, el astro paulista se convirtió en la gran sorpresa de la nómina definitiva. Su llamado generó un fuerte impacto, considerando que no vestía la camiseta verdeamarela desde octubre de 2023 debido a una grave lesión.

Tres figuras con permiso y la hoja de ruta hacia el debut

En el césped de Granja Comary se reportaron 23 de los 26 futbolistas citados para la competencia. Las únicas tres excepciones del plantel son el defensor Marquinhos, del Paris Saint-Germain, y las figuras del Arsenal inglés, Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli. Los tres futbolistas cuentan con un permiso especial debido a que sus respectivos clubes disputarán este sábado la gran final de la UEFA Champions League en Budapest, tras lo cual se integrarán de inmediato a la delegación.

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El camino de preparación de Brasil de cara a romper la sequía que arrastra desde Corea del Sur/Japón 2002 ya está completamente diagramado. Este domingo, el Scratch disputará un encuentro amistoso ante Panamá en el mítico Estadio Maracaná, sirviendo como la gran despedida ante su público antes de emprender el viaje rumbo a Nueva Jersey, donde la delegación establecerá su cuartel general. Posteriormente, el 6 de junio, la selección brasileña tendrá su último examen previo al torneo frente a Egipto, en la ciudad de Cleveland.

La hora de la verdad llegará el 13 de junio, día en que Brasil hará su debut oficial en la Copa del Mundo frente a Marruecos por el Grupo C. La primera fase de la escuadra de Ancelotti se completará midiendo fuerzas ante Haití el 19 de junio, para cerrar la ronda clasificatoria el día 24 del mismo mes frente a Escocia.