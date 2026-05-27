Rudi Völler frena la política en la selección de Alemania: “Debemos intentar jugar un fútbol atractivo”

La selección de Alemania quiere blindarse de cualquier distracción externa antes de que ruede el balón en Norteamérica. El director técnico y leyenda de la Mannschaft, Rudi Völler, solicitó públicamente este miércoles a sus jugadores que eviten realizar declaraciones o gestos de tinte político durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Desde el búnker de concentración del equipo en el norte de Baviera, el directivo de 66 años aclaró que el plantel no tiene prohibido expresarse, pero los instó firmemente a mantener el deporte y la política “separados” durante la competencia.

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A diferencia de la caótica previa de la Copa del Mundo de Catar 2022, Völler confirmó que esta vez no habrá sesiones de formación especial para los medios de comunicación en torno a temas sociales. El campeón del mundo en 1990 fue tajante sobre los tiempos para este tipo de debates: “Si alguien desea hacerlo, es libre de hacerlo antes del torneo. Pero si no ocurrió hasta este momento, en general no debería empezar a suceder ahora”.

El fantasma de Qatar en el retrovisor

El objetivo de la federación alemana es claro: aprender de los errores del pasado reciente. En el último Mundial, la previa del debut germano estuvo completamente monopolizada por las discusiones sobre la prohibición de símbolos políticos por parte de la FIFA. La tensión escaló al punto de que los futbolistas se taparon la boca en la fotografía oficial antes de enfrentar a Japón, una polémica que la crítica y el entorno señalaron como un factor distractor clave en la posterior eliminación en fase de grupos.

Völler confía en la madurez de un vestuario que ya conoce el precio de perder el foco deportivo. “Cada jugador es plenamente consciente de la situación. Una parte importante del actual plantel también formó parte del equipo que fue a Catar hace cuatro años”, recalcó el exdelantero.

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Asimismo, el directivo trazó una línea divisoria sobre el rol de las delegaciones deportivas y el de la prensa, delegando la responsabilidad de los debates sociales en los periodistas: “Ustedes son libres de hacerlo. No estamos imponiendo ninguna ley del silencio”.

El foco puesto en la cancha

Para justificar su postura, el histórico atacante relativizó el impacto real que tienen las acciones políticas de los atletas de élite, trayendo a la memoria el histórico e infructuoso boicot de Estados Unidos y otras potencias occidentales a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

Para Völler, la verdadera misión de Alemania en esta cita mundialista pasa por recuperar la conexión con su hinchada a través del juego. “Haríamos bien en simplemente esperar con ilusión el Mundial. A pesar de todas las circunstancias desagradables que puedan rodearlo, debemos intentar jugar un fútbol atractivo y entusiasmar a los aficionados”, subrayó.

Alemania cerrará su preparación en territorio local este domingo, cuando se enfrente a la selección de Finlandia en la ciudad de Maguncia, en el que será el último examen amistoso antes de emprender el viaje hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.