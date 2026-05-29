Alphonso Davies lidera la lista de convocados de Canadá para el Mundial 2026

El sueño mundialista en casa ya tiene nombres propios para el coanfitrión norteamericano. En plena recuperación de una lesión, Alphonso Davies entró este viernes en la lista de 26 convocados del coanfitrión Canadá para el Mundial 2026, que también incluye al exinternacional mexicano Marcelo Flores.

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Davies, explosivo carrilero del Bayern Munich, se encuentra en rehabilitación de una lesión de isquiotibiales sufrida el 6 de mayo en las semifinales de la Liga de Campeones. Este percance, cuya recuperación suele prolongarse varias semanas, pone en riesgo la presencia de la gran estrella canadiense en el debut del 12 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto por el Grupo B.

Posteriormente Canadá, organizador del torneo junto a México y Estados Unidos, se medirá a Qatar y a Suiza el 18 y 24 de junio, respectivamente, ambos duelos a disputarse en Vancouver. Davies, de 25 años, apenas ha jugado una veintena de partidos esta temporada por una grave lesión de rodilla anterior. Pese a estos problemas físicos, el seleccionador Jesse Marsch espera poder contar con el carrilero a lo largo del Mundial, el tercero de la historia de Canadá tras los de 1986 y 2022. Con el aliento de su afición, la escuadra norteamericana tiene como meta sumar sus primeros puntos en un Mundial y avanzar hasta la fase de eliminatorias.

Our stage. Our moment. Our Game Now!



The chosen 26 to represent our nation at a home World Cup! ⬇️



CANMNT x @GatoradeCanada pic.twitter.com/hjffA5H5Ak — CANMNT (@CANMNT_Official) May 29, 2026

Anuncio espectacular y el llamado de Marcelo Flores

Para anunciar la lista, el nombre de cada uno de los jugadores convocados fue revelado y mostrado en pancartas en la famosa Torre CN de Toronto, generando un gran impacto en los aficionados locales. El estratega del equipo no ocultó su orgullo por el grupo seleccionado para afrontar esta cita histórica en su propio territorio.

“Es un honor anunciar nuestra convocatoria para un Mundial en casa”, dijo Marsch. “Estos jugadores reflejan las muchas comunidades, culturas y trayectorias que conforman este país”.

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“Son decididos, valientes y están orgullosos de llevar la palabra Canadá en el pecho. Esperamos unir a los canadienses este verano, y los invitamos a todos a ser parte de este camino con nosotros”, afirmó el técnico de nacionalidad estadounidense.

En la lista, sin apenas sorpresas, figura el resto de referentes del plantel como Jonathan David, delantero de la Juventus; Tajon Buchanan, extremo del Aston Villa, y Stephen Eustáquio, mediocampista de Los Angeles FC de la liga norteamericana (MLS). En la MLS también militan los arqueros Maxime Crépeau, del Orlando City, y Dayne St. Clair, compañero desde este año de Lionel Messi en el Inter Miami.

Asimismo, en la convocatoria destaca Marcelo Flores, mediocampista del Tigres mexicano, que llegó a debutar con la selección absoluta del Tri en 2021 pero a principios de este año le fue autorizado un cambio de federación para defender la camiseta canadiense.

Lista de 26 convocados de Canadá:

Porteros: Dayne St. Clair (Inter Miami/USA), Maxime Crépeau (Orlando City/USA), Owen Goodman (Crystal Palace/ENG).

Defensores: Alistair Johnston (Celtic/SCO), Derek Cornelius (Marsella/FRA), Richie Laryea (Toronto FC/CAN), Niko Sigur (Hajduk Split/CRO), Joel Waterman (Chicago Fire/USA), Luc de Fougerolles (Fulham/ENG), Moïse Bombito (Niza/FRA), Alphonso Davies (Bayern Múnich/GER), Alfie Jones (Middlesbrough/ENG).

Mediocampistas: Stephen Eustáquio (Oporto/POR), Ismaël Koné (Sassuolo/ITA), Tajon Buchanan (Villarreal/ESP), Mathieu Choinière (Los Angeles FC/USA), Ali Ahmed (Norwich City/ENG), Nathan Saliba (Anderlecht/BEL), Liam Millar (Hull City/ENG), Marcelo Flores (Tigres UANL/MEX), Jacob Shaffelburg (Toronto FC/CAN), Jonathan Osorio (Toronto FC/CAN).

Delanteros: Jonathan David (Juventus/ITA), Cyle Larin (Southampton/ENG), Tani Oluwaseyi (Villarreal/ESP), Promise David (Union SG/BEL).