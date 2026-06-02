El Mundial 2026 ya tiene a sus protagonistas: 1248 jugadores listos para hacer historia

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva. A nueve días del partido inaugural, la FIFA confirmó oficialmente las listas definitivas de las 48 selecciones clasificadas, dando forma al torneo más grande en la historia del fútbol.

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La cita mundialista reunirá a un total de 1248 futbolistas y se disputará a lo largo de 104 partidos en sedes distribuidas entre Canadá, México y Estados Unidos, en una edición que marcará un antes y un después por la magnitud de su formato ampliado.

Las nóminas presentadas reflejan una combinación perfecta entre experiencia y renovación. Un total de 357 jugadores ya disputaron al menos una Copa del Mundo anteriormente, mientras que otros 891 vivirán por primera vez la experiencia máxima del fútbol internacional.

Messi, Cristiano y Ochoa hacen historia

Uno de los grandes focos de atención estará puesto en figuras legendarias como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes disputarán su sexta Copa Mundial de la FIFA, estableciendo un récord histórico de participaciones.

La edición 2026 también mostrará un enorme contraste generacional. El futbolista más veterano será Craig Gordon, de Escocia, con 43 años, mientras que el más joven será el mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 años.

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En total, 22 jugadores menores de 20 años estarán presentes en el certamen, mientras que siete futbolistas llegarán al Mundial con más de 40 años.

Nuevas selecciones y una representación más global

El nuevo formato permitirá el debut absoluto de selecciones como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, ampliando la representación mundial y ofreciendo nuevas historias en el escenario más importante del fútbol.

Entre las jóvenes figuras emergentes aparecen nombres como Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City, además de talentos como Warren Zaïre-Emery, Finn Surman y Bilal El Khannouss.

Un Mundial verdaderamente global

Las listas reflejan además el alcance universal del fútbol moderno: estarán representados 449 clubes pertenecientes a 71 países diferentes.

También destacan particularidades en la composición de algunas selecciones. Mientras Qatar y Arabia Saudita cuentan casi exclusivamente con futbolistas que militan en ligas locales, otras como Uruguay, Senegal o Costa de Marfil presentan planteles integrados totalmente por jugadores que actúan en el exterior.

En los banquillos también habrá registros históricos. El portugués Carlos Queiroz dirigirá su quinto Mundial consecutivo, igualando una marca solo alcanzada anteriormente por Bora Milutinović.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en una celebración sin precedentes de diversidad, talento y pasión futbolera, con una edición que reunirá más culturas, más selecciones y más sueños que nunca.