Marcelo Balboa palpita el debut mundialista ante Paraguay, en nota exclusiva con ABC

La cuenta regresiva para el Mundial empieza a generar un clima único, y el debut de la selección paraguaya ante uno de los anfitriones ya se empieza a analizar. En una nota exclusiva con ABC, Marcelo Balboa —leyenda del fútbol estadounidense y mundialista en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998— analizó cómo llega el conjunto norteamericano y qué tipo de partido espera frente a la Albirroja.

Estados Unidos siempre fue un equipo que complicó. Al ser consultado sobre cómo ve el panorama actual de la selección paraguaya y qué tipo de duelo espera en la cancha, Balboa manifestó. “Los mundiales, el primer partido jugás para no perder. Necesitas un punto, mínimo un punto. El partido que jugaron acá en Estados Unidos, que Estados Unidos ganó 2-1, Paraguay metió el gol y quería el segundo, y fue, empujó, empujó, empujó; ahí vino el contraataque, ahí vino el gol donde Estados Unidos le ganó a Paraguay. Pero ya sabemos, en el mundial, con un punto faltando diez minutos, ¿quién va a atacar? ¿Quién se va a abrir?”, manifestó el ex-defensor.

El análisis de la Albirroja y el factor táctico

Para el exdefensor, el orden y el respeto mutuo serán las claves que dominarán el encuentro. Balboa demostró conocer muy bien las virtudes del fútbol paraguayo, destacando su solidez defensiva y el peso de sus individualidades. “Es un equipo que defiende muy bien Paraguay; es un equipo que juega el contraataque muy bien, tiene buenos jugadores, lo conocemos porque Miguel Almirón juega acá y otros jugadores. La verdad que, un partido, yo pienso, cerrado; un partido que no se va a abrir, porque si ese partido se abre con los jugadores que los dos equipos tienen, puede ser un partido peligroso para los dos. Pero un partido, más que nada, parte táctica, cerrado para mí”, analizó Balboa.