El “Tata” Martino analizó el presente de Paraguay y radiografió a Estados Unidos

La palabra de Gerardo “Tata” Martino es sagrada para el fútbol paraguayo. El hombre que guio a la Albirroja a su cumbre histórica en Sudáfrica 2010 habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo y compartió su mirada sobre el gran presente del seleccionado nacional, de cara al esperado debut en la Copa del Mundo.

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Para el actual entrenador, el combinado paraguayo llega con una base sólida y un chip competitivo que ilusiona a todo el país: “En líneas generales bien. Lo he visto muy bien en las eliminatorias y, además, ganando partidos muy importantes y con mucha solvencia; y lo veo con una idea muy clara de juego, pero también una idea muy bien expresada por los jugadores a la hora del partido. Cuando hay una idea que está clara, que se observa, y además hay un grupo de jugadores tan comprometidos que la llevan adelante porque la tienen totalmente arraigada, creo que lo que espera cualquier entrenador está hecho. Y ahora viene la parte más importante que es: ya lo demostraste en las Eliminatorias, y ahora lo tenemos que hacerlo en la Copa del Mundo”.

#CardinalDeportivo | "LO VEO MUY BIEN A PARAGUAY"



➡️El Tata Martino destacó que ve bien a la Albirroja, con una idea clara de juego y bien expresada por los jugadores en el campo.



🗣️"Ya lo demostraste en las Eliminatorias, ahora lo tenemos que hace en el Mundial", señaló



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El “scouting” a Estados Unidos: Jerarquía vs. Contundencia

Como conocedor profundo del fútbol norteamericano, Martino analizó al detalle al rival del estreno mundialista. El “Tata” reveló haber seguido de cerca los últimos movimientos del equipo de Mauricio Pochettino en suelo estadounidense, marcando dónde puede estar la clave del partido.

“Me tocó ver a Estados Unidos en los dos partidos con con Bélgica y con Portugal; justo se jugaron ahí en Atlanta. Fundamentalmente, una selección que contra esas selecciones importantes jugó de igual a igual. Después hay una cuestión que tiene que ver con las jerarquías, y los atacantes de tanto de Portugal como Bélgica mostraron jerarquía a la hora de la definición, y Estados Unidos, en situaciones también favorables, no fue contundente como fueron las otras selecciones”, analizó el argentino.

#CardinalDeportivo | 🗣️"PARAGUAY ESTÁ EN UN GRUPO PAREJO Y CON GRANDES CHANCES DE SEGUIR ADELANTE"



✅El Tata Martino habló sobre el primer rival de Paraguay en el #MundialxABC y considera que la Albirroja puede avanzar de fase.



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Un rival parejo, pero con ventajas para Paraguay

A pesar del poderío ofensivo y el factor de la localía que tendrá el conjunto norteamericano, el estratega rosarino no dudó en mostrarse optimista respecto a las posibilidades del equipo paraguayo en el grupo.

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“Tiene también un grupo de jugadores, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, jugando en ligas importantes. Hace tiempo que vienen trabajando con Mauricio Pochettino. La verdad es que es una selección —y además jugando de local—, es una selección que llega en buena forma también, pero me suena más a un grupo que es parejo en líneas generales. Es parejo, y donde yo observo que Paraguay tiene grandes, grandes chances de seguir adelante”, comentó el ex-seleccionador alborrojo.