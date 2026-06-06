Endrick le da el triunfo a Brasil ante un Egipto con un Salah apagado

Brasil ya respira aroma mundialista, y lo hace con una sonrisa gracias a su nueva joya. Endrick se vistió de héroe este sábado para darle la victoria a la ‘Canarinha’ por 2-1 sobre Egipto, en el último test serio antes del debut de ambas selecciones en la gran cita del fútbol.

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El futuro delantero del Real Madrid destrabó un partido espeso al comienzo de la segunda mitad, rompiendo el empate con el que se habían marchado al descanso tras los goles de Bruno Guimarães y Mostafa Ziko, ambos nacidos de flagrantes errores defensivos.

Presión alta, errores costosos y una preocupación en defensa

El libreto de Carlo Ancelotti se notó desde el pitazo inicial. Brasil saltó a morder la salida rival y la fórmula dio frutos de inmediato: un robo de balón de Bruno Guimarães terminó en el 1-0 nada más arrancar el encuentro. Sin embargo, la alegría duró poco debido a un exceso de confianza. Marquinhos cometió un grave error en un pase atrás que el egipcio Ziko, muy despierto, interceptó para poner las tablas.

PRESSÃO, ROUBADA DE BOLA E GOL DO BRASIL! 🇧🇷🔥



Bruno Guimarães aproveita o erro na saída egípcia, recupera a posse, avança com liberdade e finaliza com categoria no canto para abrir o placar em Cleveland! 🗣️#BateNoPeito



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A partir de ahí, la ‘Verdeamarela’ dominó el balón y generó peligro por las bandas gracias a Vinícius Júnior y Raphinha, aunque la falta de puntería impidió que el marcador se moviera antes del entretiempo. Para colmo, el dominio brasileño se vio empañado por la peor noticia de la jornada: el lateral Wesley encendió las alarmas tras sufrir una lesión en la ingle que lo obligó a abandonar el campo con visibles muestras de dolor, a la espera de un diagnóstico definitivo por parte del cuerpo médico.

El factor Endrick y un Salah intrascedente

A pesar del contratiempo médico y tal como hizo ante Panamá, Ancelotti revolucionó el once en el descanso para dosificar cargas. La apuesta le salió redonda de inmediato: Endrick, recién ingresado, cazó un balón en el área grande tras una asistencia de Raphinha para firmar el 2-1 definitivo, tras otra gran jugada nacida de la presión alta.

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É GOL DA SELEÇÃO! 🇧🇷⚽️



Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam, o Brasil recupera a posse no campo ofensivo e a bola chega em Raphinha. O atacante cruza rasteiro e Endrick aparece no lugar certo para balançar as redes!#BateNoPeito



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Egipto intentó reaccionar quemando sus naves y dándole entrada a su máxima estrella, Mohamed Salah. No obstante, el crack del Liverpool pasó completamente desapercibido, asfixiado por el excelente orden defensivo de una zaga brasileña que no le concedió ni un solo metro.

A diferencia del festín de la semana pasada ante Panamá (6-2), esta vez los suplentes de Brasil bajaron las revoluciones en el tramo final, prefiriendo guardar fuerzas y asegurar el resultado con la mente ya puesta en el debut oficial ante Marruecos.

Los mejores momentos del partido

Ficha técnica:

Brasil (1): Alisson (minuto 45, Weverton); Wesley (minuto 17, Danilo), Marquinhos (minuto 45, Bremer), Ibáñez (minuto 45, Léo Pereira), Douglas Santos (minuto 70, Alex Sandro); Casemiro (minuto 45, Fabinho), Bruno Guimarães (minuto 45, Danilo Santos), Lucas Paquetá (minuto 45, Luiz Henrique); Raphinha (minuto 70, Gabriel Martinelli), Igor Thiago (minuto 45, Endrick) y Vinícius Junior (minuto 45, Matheus Cunha). Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Egipto (1): Mustafa Shobeir; Mohamed Hany (minuto 74, Tarek Alaa), Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh (minuto 74, Karim Hafez); Mohanad Lashin (minuto 74, Emam Ashour), Marwan Attia (minuto 84, Zizo), Mostafa Ziko (minuto 74, Ibrahim Adel); Trézéguet (minuto 45, Mohamed Abdelmonem), Haitam Hassan (minuto 45, Mohamed Salah) y Omar Marmoush (minuto 84, Abdelkarim). Seleccionador: Hossam Hassan.

Goles: 1-0, minuto 8: Bruno Guimarães; 1-1, minuto 11: Mostafa Ziko; 2-1, minuto 52: Endrick.

Árbitro: Adonai Escobedo (México). Amonestó a Marquinhos (minuto 23) y a Mohamed Hany (minuto 43).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Huntington Bank Field de Cleveland ante unos 64.000 espectadores.

Fuente: EFE