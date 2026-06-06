Neymar enciende las redes y anuncia su “último baile” para la Copa del Mundo

El ida y vuelta digital se volvió viral en cuestión de minutos. El astro brasileño reaccionó así a una publicación de la FIFA compuesta por cuatro fotos de Neymar, en la actualidad y en los Mundiales de 2022, 2018 y 2014, acompañada de este texto: “lo hemos visto crecer”.

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Una respuesta con tintes de leyenda

La estrella de la ‘Canarinha’ no ocultó su mentalidad de cara a la cita norteamericana y dejó un mensaje contundente que emula a otros gigantes de la historia del deporte. “The last dance”, escribió Neymar, “el último baile” en español, evocando el título del documental que narra el último título de la NBA que logró Michael Jordan con los Chicago Bulls.

El regreso del diez tiene un valor especial para el “Scratch”. Neymar, de 34 años, fue la gran sorpresa en la convocatoria del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, después de no haberse enfundado la camiseta ‘verdemarela’ desde que se lesionó de gravedad en 2023. Ahora, la Copa del Mundo se perfila como el capítulo definitivo en la historia mundialista del crack brasileño.