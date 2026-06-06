Mundial de Fútbol
06 de junio de 2026 a la - 19:28

Neymar enciende las redes y anuncia su “último baile” para la Copa del Mundo

Neymar da Silva Santos Júnior​, posando con la nueva indumentaria de Brasil y la pelota que se utilizará en el Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026.
Neymar da Silva Santos Júnior​, posando con la nueva indumentaria de Brasil y la pelota que se utilizará en el Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026.

El torneo de 2026 podría ser el escenario de la última gran función de una leyenda. Neymar sugirió este sábado que el Mundial de 2026 será su última participación en el torneo, al escribir “ el último baile ” en respuesta a una publicación de la FIFA en redes sociales.

Por ABC Color

El ida y vuelta digital se volvió viral en cuestión de minutos. El astro brasileño reaccionó así a una publicación de la FIFA compuesta por cuatro fotos de Neymar, en la actualidad y en los Mundiales de 2022, 2018 y 2014, acompañada de este texto: “lo hemos visto crecer”.

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Una respuesta con tintes de leyenda

La estrella de la ‘Canarinha’ no ocultó su mentalidad de cara a la cita norteamericana y dejó un mensaje contundente que emula a otros gigantes de la historia del deporte. “The last dance”, escribió Neymar, “el último baile” en español, evocando el título del documental que narra el último título de la NBA que logró Michael Jordan con los Chicago Bulls.

Imagen sin descripción

El regreso del diez tiene un valor especial para el “Scratch”. Neymar, de 34 años, fue la gran sorpresa en la convocatoria del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, después de no haberse enfundado la camiseta ‘verdemarela’ desde que se lesionó de gravedad en 2023. Ahora, la Copa del Mundo se perfila como el capítulo definitivo en la historia mundialista del crack brasileño.

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