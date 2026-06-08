El inspector de policía que pitará el debut de Paraguay en el Mundial ante Estados Unidos

La selección paraguaya de fútbol ya conoce al cuerpo arbitral que tendrá a cargo la conducción del estreno en el Mundial 2026 frente a la coanfitriona Estados Unidos, marcado para el viernes 12 de junio, a las 22:00 (hora de Paraguay), en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en el duelo correspondiente al Grupo D de la máxima cita de selecciones nacionales.

Para un choque de alta intensidad, la organización optó por la experiencia del Viejo Continente. El elegido para llevar el silbato principal es el experimentado neerlandés Danny Makkelie. Con un largo recorrido en la élite europea y citas mundialistas previas, el inspector de policía de Róterdam es conocido por su estilo firme y su capacidad para manejar partidos de alta tensión.

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El árbitro neerlandés de 43 años estará respaldado en las bandas por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan De Vries como asistentes 1 y 2, respectivamente, consolidando una terna de Países Bajos que sale de memoria gracias a su constante rodaje en la UEFA Champions League.

[#FIFAWorldCup2026]

🇺🇸 Estados Unidos vs Paraguay 🇵🇾

A: Danny Makkelie 🇳🇱

A1: Hessel Steegstra 🇳🇱

A2: Jan De Vries 🇳🇱

4to: Yusuke Araki 🇯🇵

5to: Jun Mihara 🇯🇵

VAR: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸

AVAR: Dennis Higler 🇳🇱

SVAR: Khamis Al-Marri 🇶🇦 pic.twitter.com/CZWv5GRtmj — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 8, 2026

Por su parte, la mesa de control y la zona de bancos de suplentes contará con presencia asiática. El japonés Yusuke Araki cumplirá las funciones de cuarto árbitro, mientras que su compatriota Jun Mihara estará expectante como quinto árbitro (asistente de reserva).

La responsabilidad de la cabina del VAR recaerá en el español Carlos Del Cerro Grande. Para asegurar un análisis minucioso y sin fisuras de cada jugada polémica, estará acompañado por el neerlandés Dennis Higler (AVAR) y el qatarí Khamis Al-Marri (SVAR).

El equipo arbitral del partido: