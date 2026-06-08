Los 16 estadios que albergarán el Mundial de Norteamérica 2026

La Copa Mundial de la FIFA tendrá lugar por primera vez en tres países en 2026, con Canadá, México y EE.UU. UU. compartiendo las funciones de anfitriones en una edición innovadora del evento deportivo más grande. Se eligieron un total de 16 sedes para albergar los juegos, el mayor número desde Corea/Japón 2002, con algunos estadios realmente espectaculares que mostrarán lo mejor del fútbol.

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Estadio Toronto - Canadá (BMO Field)

Ubicación: Toronto, Ontario, Canadá

Capacidad: 45.000

Inauguración: 2007

Con techo cubierto y tribunas empinadas en cada extremo del campo, el Estadio Toronto tiene más que un parecido pasajero con los estadios que se encuentran en el fútbol británico. En Canadá, el estadio se convirtió en un faro de progreso. Fue el primero específico para el fútbol del país y alberga al primer participante de la MLS de Canadá, el Toronto FC.

Desde entonces, se convirtió en el primero en albergar la MLS Cup fuera de los Estados Unidos, y su ambiente emocionante ayudó a inspirar los esfuerzos de triple coronación pioneros de Toronto en 2017. Ese éxito puso fin a la ausencia de 36 años de Canadá en la máxima competición mundial y amplió su impresionante récord de nunca haber perdido un partido competitivo en el Estadio de Toronto, que albergará torneos de la FIFA en la ciudad, ya que también fue sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en 2014. El estadio también cuenta con experiencia previa en la organización de torneos de la FIFA, ya que ayudó a organizar las Copas Mundiales Sub 20 de la FIFA masculina y femenina en 2007 y 2014, respectivamente.

Estadio BC Place Vancouver - Canadá

Ubicación: Vancouver, Columbia británica, Canadá

Capacidad: 54.000

Inauguración: 1983

Ahora en su cuadragésimo año de existencia, el Estadio BC Place Vancouver sigue siendo una impresionante pieza de arquitectura situada en las orillas del estuario del False Creek. La zona, que ha sido renovada recientemente, es el hogar del equipo de la MLS Vancouver Whitecaps, donde milita el mediocamposta paraguayo Andrés Cubas y del equipo de la Canadian Football League (CFL) BC Lions, y ocasionalmente ha albergado al equipo nacional de fútbol de Canadá.

Uno de los partidos más memorables disputados en el BC Place Vancouver fue la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015, en la que Estados Unidos derrotó a la vigente campeona, Japón, por 5-2, gracias en gran parte a los tres goles de Carli Lloyd en los primeros quince minutos.

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Estadio Ciudad de México - México (Azteca)

Ubicación: Tlalpan, Ciudad de México, México

Capacidad: 83.000

Inauguración: 1966

Un verdadero coliseo del fútbol mundial, el Azteca - que ha sido sede de jugadores como Pelé y Diego Maradona en dos emocionantes finales de la Copa del Mundo - volverá a ser el centro de atención. El trabajo diario de la arena es ser sede tanto del Club América como del Cruz Azul de la Liga MX, así como del equipo nacional de México, mientras que Pumas, Atlante, Atlético Español y Necaxa han jugado previamente su fútbol allí.

El Estadio Azteca de Ciudad de México fue la sede de la final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2011, cuando una multitud de 98.943 espectadores batió el récord de asistencia a un partido en la historia de este prestigioso torneo juvenil.

Estadio Guadalajara -México (Akron)

Ubicación: Zapopan, Jalisco, México

Capacidad: 48.000

Inauguración: 2010

Construido en terreno elevado y con un diseño esférico similar al coliseo, el Estadio Guadalajara es sin duda uno de los lugares más llamativos que albergarán partidos en la Copa Mundial de la FIFA 26. Inaugurado en 2010, el estadio es la sede durante la temporada regular del CD Guadalajara, que ha disfrutado de numerosos éxitos en él.

El equipo masculino consiguió el histórico doblete, liga y copa, en el torneo Clausura 2017, y la victoria en la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, mientras que los dos títulos del equipo femenino en 2017 y 2022 se suman al palmarés. El Estadio Guadalajara fue una de las sedes principales de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA en 2011 y acogió los Juegos Panamericanos ese mismo año.

Estadio Monterrey - México (Gigante de Acero)

Ubicación: Guadalupe, Nuevo León, México

Capacidad: 53.500

Inauguración: 2015

El equipo mexicano Monterrey juega su fútbol en esta maravilla moderna, equipada con soluciones energéticas compactas y equipos de bajo voltaje. El estadio fue el primero en las Américas en obtener una certificación plateada de Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) después de su presentación en 2015.

Además de ser el hogar de Monterrey durante toda la temporada de la Liga MX, el recinto también acogió ocho partidos en el Campeonato W de la Concacaf 2022, incluida la victoria final por 1-0 de Estados Unidos sobre Canadá. Coldplay y Justin Bieber se han presentado en el estadio en su primera década.

Estadio Atlanta - Estados Unidos (Mercedes Benz Stadium)

Ubicación: Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Capacidad: 75.000

Inauguración: 2017

A pesar de haber abierto en 2017, el Estadio Atlanta se convirtió en un favorito entre los aficionados locales y visitantes por sus concesiones de “club de 100 yardas” que se extienden a lo largo del campo, su política de precios centrada en los fanáticos y la inclusión de cadenas de comida local en las instalaciones del estadio. Tanto el equipo de la NFL Atlanta Falcons como el equipo de la MLS Atlanta United, donde milita el paraguayo Miguel Amirón, tienen su hogar en el estadio, mientras que partidos de la selección nacional, juegos de estrellas de la MLS y el Super Bowl LIII se celebraron en el estadio durante su corta historia.

El estadio de Atlanta acogió cinco partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025, incluidos tres encuentros de la fase de grupos, dos de octavos de final y el emocionante enfrentamiento de cuartos de final entre el Paris Saint-Germain y el FC Bayern München.

Estadio Boston - Estados Unidos (Gillette Stadium)

Ubicación: Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Capacidad: Por confirmar (debido a las obras actuales)

Inauguración: 2002

El Estadio Boston, que alberga al equipo de la MLS New England Revolution, actualmente está en medio de un importante proyecto de renovación antes del torneo de 2026. El estadio cuenta con la pantalla de video de alta definición más grande del país al aire libre (que mide 22,000 pies cuadrados), 50,000 pies cuadrados de espacios de hospitalidad y funciones cerradas con vidrio, conectividad de 360 grados entre todos los niveles del estadio y más. El trabajo de renovación actual en el estadio significa que la capacidad oficial de asientos de fútbol aún no se ha confirmado.

Estadio Dallas - Estados Unidos (AT&T Stadium)

Ubicación: Arlington, Texas, Estados Unidos

Capacidad: 94.000

Inauguración: 2009

El Estadio Dallas es un ejemplo impresionante de arquitectura de estadios, que ofrece una experiencia única tanto para eventos deportivos como musicales, además de contar con varias obras de arte increíbles y una impresionante superficie de pantallas de vídeo en su interior. Desde su inauguración en 2009, el recinto ha sido la sede de los Dallas Cowboys, cinco veces ganadores de la Super Bowl, y también acogió la Copa Oro de la Concacaf y partidos de la selección nacional de México a lo largo de los años.

Otros eventos importantes celebrados en el Estadio Dallas incluyen la Super Bowl XLV, la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario de 2015, el Draft de la NFL de 2018, los partidos del Campeonato Big 12, el Cotton Bowl Classic, la Final Four masculina de la NCAA, el Campeonato AMA Supercross y múltiples combates de boxeo por el título mundial.

Estadio Houston - Estados Unidos (NRG Stadium)

Ubicación: Houston, Texas, Estados Unidos

Capacidad: 72.220

Inauguración: 2002

Un estadio anfitrión del partido de estrellas de la MLS (Major League Soccer), partidos de la selección nacional de EE.UU. UU. y México, así como tres juegos en la Copa América Centenario en 2016, el Estadio Houston tiene mucho pedigrí futbolístico y seguramente acumulará más antes del torneo. Inaugurado en 2002, el estadio tiene un techo retráctil y es famoso por su sección ‘Bull Pen’, que alberga la sección más ruidosa de los aficionados locales del equipo de fútbol americano Houston Texans.

Estadio Kansas City (GEHA Field at Arrowhead)

Ubicación: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

Capacidad: 73.000

Inauguración: 1972

El Estadio Kansas City está certificado por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo y obtuvo un récord de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos. El estadio, sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, alcanzó un nivel de decibelios récord de 142,2 cuando los Chiefs se enfrentaron a los New England Patriots en 2014.

Conocida como la capital del fútbol de Estados Unidos, Kansas City es la sede del Sporting KC, dos veces campeón de la MLS, y del KC Current, finalista de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) de 2022, y es un área metropolitana que se extiende a ambos lados de la frontera entre los estados de Misuri y Kansas.

Estadio Los Ángeles - Estados Unidos (SoFi Stadium)

Ubicación: Inglewood, California, Estados Unidos

Capacidad: 70.000

Inauguración: 2020

Sede donde Paraguay hará su estreno en el Mundial ante Estados Unidos. El Estadio Los Ángeles es el lugar más nuevo elegido para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, después de abrir en el suroeste de California en septiembre de 2020. Está situado a solo 30 minutos en coche del famoso Estadio Rose Bowl de Pasadena, que albergó la final de la Copa Mundial de la FIFA en 1994.

Tanto Los Ángeles Rams como Los Ángeles Chargers juegan sus partidos de la NFL en el estadio, que también albergó el Super Bowl LVI en el que los Los Rams derrotaron a los Cincinnati Bengals por 23-20 en 2022. El Estadio Los Ángeles ya acogió varios conciertos bajo su emblemático y singular techo, con artistas de la talla de Taylor Swift, BTS y Ed Sheeran, entre otros, que han actuado en este recinto.

Estadio Miami - Estados Unidos (Hard Rock Stadium)

Ubicación: Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

Capacidad: 65.000

Inauguración: 1987

El Estadio Miami es la sede de los Miami Dolphins, el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el torneo de tenis Miami Open, la Universidad de Miami, los partidos de fútbol americano universitario Orange Blossom Classic y Orange Bowl, Jazz in the Gardens y otros conciertos y festivals. El recinto ofrece entertainment de primer nivel y demuestra su versatilidad al acoger una gran variedad de eventos, entre los que se incluyen seis Super Bowls, la NFL Pro Bowl de 2010, El Clásico de Miami, grandes conciertos y partidos de fútbol internacional.

El estadio acogió ocho partidos durante el Mundial de Clubes FIFA 2025, entre ellos el enfrentamiento inaugural entre el Al Ahly FC y el Inter Miami CF y el partido de octavos de final en el que el Real Madrid CF se impuso al Juventus FC, otro peso pesado europeo, en su camino hacia los cuartos de final.

Estadio Nueva York Nueva Jersey - Estados Unidos (MetLife Stadium)

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Capacidad: 82.500

Inauguración: 2010

Aunque este estadio fue más utilizado para acoger a las superestrellas de la NFL a lo largo de los años, lo mejor del fútbol se dará cita en este recinto en 2026, cuando otro deporte ocupará el centro del escenario. Este estadio multiusos, inaugurado en 2010, es actualmente sede de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Fue el escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó a la Argentina de Lionel Messi en los penales. Numerosos artistas de primer nivel han actuado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, entre ellos Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran y Taylor Swift.

El estadio fue el escenario central de la final del Mundial de Clubes FIFA 2025, que siguieron los aficionados a la televisión de todo el mundo para ver la emocionante victoria por 3-0 del Chelsea sobre el Paris Saint-Germain. También se disputaron aquí las semifinales, un partido de cuartos de final y cinco encuentros de la fase de grupos.

Estadio Filadelfia - Estados Unidos (Lincoln Financial Field)

Ubicación: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Capacidad: 69.000

Inauguración: 2003

El Estadio Filadelfia abrió sus puertas con un partido amistoso de alto nivel entre Manchester United y Barcelona en agosto de 2003, donde Ronaldinho acompañó a Patrick Kluivert para anotar el primer gol en el estadio. Desde entonces, el estadio ha sido sede de partidos de la selección nacional de EE.UU. UU., la final de la Copa de Oro de 2015 y otro partido de Manchester United, además de ser la casa permanente de los Philadelphia Eagles de la NFL y la casa temporal del equipo de la MLS, Philadelphia Union, durante la temporada 2010.

El estadio fue escenario de un total de ocho partidos durante el Mundial de Clubes FIFA 2025, con seis encuentros de la fase de grupos, uno de octavos de final y la victoria del Chelsea, que se proclamó campeón, sobre el Palmeiras en cuartos de final, que también se disputó el 4 de julio.

Estadio Bahía de San Francisco - Estados Unidos (Levi’s Stadium)

Ubicación: Santa Clara, California, Estados Unidos

Capacidad: 71.000

Inauguración: 2014

Sede donde Paraguay jugará sus últimos dos partidos de la fase de grupos, ante Turquía y Australia respectivamente. Uno de los estadios más nuevos encargados de albergar el torneo, el Estadio Bahía de San Francisco, está situado en la ciudad de Santa Clara. Sede de los San Francisco 49ers de la NFL desde su inauguración en 2014, el estadio fue seleccionado para albergar el Super Bowl número 50 en febrero de 2016, donde Coldplay fue la cabeza de cartel del espectáculo del descanso con la colaboración de Beyoncé y Bruno Mars.

El estadio acogió el primer partido de la Copa América Centenario en junio de 2016, en el que Colombia derrotó a Estados Unidos, y también ha sido sede de Wrestlemania y del enfrentamiento de la NHL de 2015 entre los LA Kings y los San Jose Sharks.

Estadio Seattle - Estadois Unidos (Lumen Field)

Ubicación: Seattle, Washington, Estados Unidos

Capacidad: 69.000

Inauguración: 2002

Este estadio cuenta con una forma de herradura única con un extremo norte abierto para dar una impresionante vista del horizonte de Seattle. Incluido dos veces en el Libro Guinness de los récords como el estadio al aire libre más ruidoso, el terreno se ha convertido en una fortaleza para equipos como el Seattle Sounders de la MLS y los Seattle Seahawks de la NFL.

La animada atmósfera del hogar se evidencia quizás mejor el 5 de mayo de 2022, cuando el Seattle Sounders venció al equipo mexicano Pumas 3-0 para reclamar una victoria total de 5-2 y ganar la Liga de Campeones de Concacaf, convirtiéndose en el primer equipo estadounidense en ganar la competición en su nuevo formato y clasificarse para el Mundial de Clubes FIFA 2025. El Sounders jugó los tres partidos del Mundial de Clubes en su propio estadio, pero no logró pasar de una fase de grupos muy difícil en la que también estaban el París Saint-Germain, el Botafogo y el Atlético de Madrid. Durante el torneo de 2025, se jugaron seis partidos de la Copa Mundial de Clubes en este estadio.

Fuente: FIFA