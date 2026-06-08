La selección de Paraguay, a cuatro días del debut en el Mundial 2026

El debut de Paraguay en el Mundial 2026 esta cada vez mas cerca. La Albirroja regresa a la Copa del Mundo después de 16 años y en el primer partido, enfrenta a uno de los tres anfitriones: Estados Unidos. El seleccionado nacional esta en suelo norteamericano y Gustavo Alfaro tiene por delante cuatro entrenamientos para definir la alineación.

El combinado guarani llego a San José el domingo. Luego del vuelo charter que partió de Asuncion el sábado por la noche, la delegación aterrizo en la localidad californiana ayer por la mañana. Los jugadores, cuerpo técnico y staff fueron recibidos por un grupo de hinchas en el Hotel Hilton. Por la tarde, los jugadores realizaron el primer entrenamiento.

Julio Enciso entrenó en San José, pero está...

La selección paraguaya activo con Julio Enciso trabajando en campo. El futbolista del Racing de Estrasburgo, lesionado en el amistoso contra Nicaragua el viernes, es la principal baja que tendría Alfaro para el choque ante los americanos. El delantero sufrió una lesión muscular y recién estaría disponible para los próximos encuentros.

Enciso trabajo de forma individual en el aspecto físico, pero también incluyo tareas con pelota. aunque la presencia del jugador en el césped durante la sesión abierta a los medios en los primeros 15 minutos genero expectativas, el plan principal del cuerpo técnico es no forzar ni arriesgar al delantero para el duelo frente a EE.UU.

Paraguay: entrenamiento<b> </b>para el público y los medios de prensa

La segunda practica de Paraguay en San José es hoy. La Albirroja de Gustavo Alfaro entrena a las 17:30, hora local, y 21:30, horario de nuestro país. La movilización es en el Spartan Soccer Complex y por protocolo de la FIFA, el publico puede participar del mismo al igual que los medios

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Paraguay: cuándo, dónde y a qué hora debuta en el Mundial 2026

La selección de Paraguay compone el Grupo D. El primer partido de la Albirroja de Gustavo Alfaro es ante Estados Unidos en el Sofi Stadium, en Inglewood, California: el viernes 12 de junio, a las 22:00, hora de nuestro país. La segunda presentación será contra Turquía el sábado 20, a las 00:00, mientras que la tercera, el jueves 25, a las 23:00, ante Australia. Ambos, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.