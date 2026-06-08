Neerlandés Makkelie arbitrará Estados Unidos vs. Paraguay

Este lunes se divulgó la nómina árbitros para los primeros partidos de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

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Danny Makkelie, neerlandés de 43 años, con insignia de la FIFA desde el 2011, dirigirá el duelo del viernes 12 entre Estados Unidos y Paraguay, en Inglewood, a las 22:00 de nuestro país.

Los jueces de línea serán de la misma nacionalidad que el árbitro central, Hessel Steegstra y Jan De Vries. El cuarto y el quinto jueces serán japoneses, Yusuke Araki y Jun Mihara.

El español Carlos del Cerro Grande será el encargado del VAR, contrando con la compañía del neozelandés Dennis Higler y el qatarí Khamis Al-Marri.