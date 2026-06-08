San José se prepara para la gran fiesta del Mundial 2026

La ciudad de San José, California, donde se encuentra instalada la selección paraguaya, ya comenzó a palpitar la el Mundial 2026.

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A solo días del inicio del certamen futbolístico más importante del planeta, las calles de San José van tomando color y ambiente mundialista con diferentes actividades y espacios preparados para recibir a los aficionados.

Uno de los principales puntos de encuentro será la zona del Fan Fest, ubicada en San Pedro Square, a pocas cuadras del hotel Hilton, lugar donde se hospeda la delegación paraguaya.

En el sitio ya se observan trabajos de montaje con banderas de diferentes países participantes, estructuras destinadas a espectáculos musicales y espacios preparados para distintas actividades recreativas y de entretenimiento para los hinchas.

Además, el lugar cuenta con una pelota gigante de la “Trionda”, balón oficial del Mundial 2026, junto con otros elementos y productos oficiales de la FIFA que forman parte de la ambientación de la fiesta mundialista.

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Mientras la Albirroja continúa con sus entrenamientos en el Spartan Soccer Complex, la ciudad que la recibe comienza a transformarse lentamente en uno de los grandes centros de atracción de la Copa del Mundo.