Los futbolistas nacionalizados que estarán presentes en el Mundial 2026

El fenómeno de los futbolistas que defienden a una selección distinta de su país de nacimiento es una tendencia global que redefine el mapa del balompié internacional. La infografía expone cómo las fronteras del fútbol se volvieron sumamente porosas: potencias africanas se nutren de talentos nacidos en Europa, selecciones europeas suman piezas de colonias o países vecinos, y Sudamérica no es la excepción a esta regla de globalización y doble nacionalidad.

En este escenario, el caso de la selección de Paraguay resulta emblemático y sumamente estratégico dentro de la región. El combinado que hoy comanda Gustavo Alfaro supo capitalizar los lazos culturales, filiales y geográficos para reforzar su estructura competitiva con futbolistas de enorme jerarquía que, por ascendencia, decidieron vestir la camiseta albirroja.

El “factor Alfaro” y los elegidos para la Copa del Mundo

En una de las recientes conferencias de prensa, en una interacción con los periodistas presentes en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, el seleccionador Gustavo Alfaro hizo mención sobre los nacionalizados que tendrá el mundial, destacando la importancia de estos futbolistas dentro del armado estratégico y el aporte que brindan al grupo para la máxima cita.

#CardinalDeportivo | ALFARO SOBRE LOS NACIONALIZADOS 🗣️



🗣️El entrenador de la Albirroja señaló que casi la cuarta parte de los participantes del #MundialxABC no juegan por su país de origen.https://t.co/Mg945D5iuG pic.twitter.com/DIwAy6ZHXb — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 4, 2026

Dentro de este ecosistema de jugadores con doble nacionalidad, la Albirroja cuenta con nombres propios nacidos fuera de sus fronteras que forman parte de la estructura actual: el lateral Juan José Cáceres, el mediocampista ofensivo Alejandro “Kaku” Romero Gamarra y el volante central Andrés Cubas, los tres nacidos en Argentina; el mediocampista Maurício Magalhães Prado, nacido en Brasil; junto al guardameta Gastón Olveira, nacido en Uruguay.

Las superestrellas mundiales que cambiaron de bandera

Más allá del enfoque en el seleccionado paraguayo, el gráfico permite identificar a grandes figuras del fútbol de élite mundial que decidieron representar a naciones distintas a su suelo natal.

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El caso más llamativo es el de Erling Haaland. El letal delantero centro nació en Leeds, Inglaterra (mientras su padre jugaba en la Premier League), pero optó por defender los colores del país de sus padres, convirtiéndose en el gran referente del ataque nórdico de Noruega.

El continente africano supo captar talentos enormes en Europa, como el caso de Brahim Díaz. Nacido en Málaga, España, el talentoso atacante optó por representar a la selección de Marruecos, sumándose a un proyecto norteafricano plagado de futbolistas nacidos en Europa que busca consolidarse en la élite.

En ese mismo equipo brilla Achraf Hakimi. El veloz lateral derecho, consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición, nació y se formó futbolísticamente en Madrid, España, pero siempre tuvo claro su deseo de jugar por la selección marroquí, la nacionalidad de sus padres.

Norteamérica tiene su propia historia de superación con Alphonso Davies. Una de las principales figuras de la CONCACAF nació en un campo de refugiados en Ghana, África, y emigró de niño a territorio canadiense, donde se transformó en el emblema futbolístico de su país adoptivo.

En la delantera mexicana resalta Santiago Giménez. Nacido en Buenos Aires, Argentina, se mudó desde muy pequeño a suelo mexicano debido a la carrera de su padre y decidió representar al Tri, donde hoy es una de las principales referencias ofensivas.

La zaga europea también se mueve bajo estas reglas con Aymeric Laporte. El experimentado defensor central nació en Agen, Francia, e incluso formó parte de los combinados juveniles galos, pero completó su nacionalización española tras una larga trayectoria en LaLiga para liderar la defensa ibérica.

Los nacionalizados de las seleccionados