¿Quién es el inspector de policía que pitará el debut de Paraguay en el Mundial?

Paraguay vuelve a la Copa del Mundo después de 16 años este viernes a las 22:00, frente a la coanfitriona Estados Unidos en el SoFi Stadium (denominado Los Angeles Stadium para el Mundial 2026), por el Grupo D de 2026. La FIFA eligió como juez a Danny Makkelie, árbitro neerlandés y policía en Rotterdam.

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Un árbitro de élite mundial

Para el encuentro inaugural de la selección paraguaya en el torneo, la FIFA designó al árbitro neerlandés Danny Makkelie, una figura reconocida por su trayectoria internacional. El juez nació el 28 de enero de 1983 en Willemstad, Curazao, territorio caribeño asociado históricamente a las Antillas Holandesas.

Es uno de los árbitros más prestigiosos del fútbol europeo, consolidado en la élite de la UEFA. Lo más destacado de su carrera incluye la dirección de la final de la UEFA Europa League 2020 (Sevilla 3-2 Inter) y su presencia en momentos cumbre de la Champions League, donde arbitró múltiples semifinales de alto calibre como el Atlético de Madrid-Arsenal, Villarreal-Liverpool y Real Madrid-Chelsea.

A nivel de selecciones, sus designaciones más importantes abarcan la semifinal de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra y Dinamarca en Wembley, el histórico clásico Alemania-Inglaterra, y el duelo de titanes España-Alemania durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

De las calles de Rotterdam al césped mundialista

El caso de Makkelie destaca por un dato poco frecuente en el arbitraje de alto nivel: además de su actividad como árbitro profesional en el ámbito FIFA y UEFA, mantiene una segunda carrera como inspector de Policía en Rotterdam.

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A esa doble agenda se suma otra responsabilidad: ejerce como entrenador de árbitros en la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), un rol que lo vincula directamente con la formación y evaluación técnica del arbitraje en su país. “Policía de profesión, renunció al trabajo de oficina que le ofrecieron por ser árbitro y prefirió seguir pisando las calles”, indicó el portal La Razón de España. Su padre fue infante de Marina, por lo que de ahí viene su vocación.

Ascenso temprano: Un niño prodigio del silbato

La trayectoria de Makkelie incluye un momento destacado en si inicio, en 2009 se convirtió en el árbitro más joven en alcanzar el máximo nivel dentro del gremio arbitral del fútbol de los Países Bajos, un antecedente que es el indicador de la proyección y reconocimiento institucional desde los inicios de su carrera como colegiado.

“Su pasión por el arbitraje viene desde muy niño y a los 10 años quiso aprender al punto que a los 16 comenzó a arbitrar en el fútbol amateur de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB)”, expresó La Razón de España.