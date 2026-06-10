“Vinimos acá para ganar”: La firme postura de Damián Bobadilla en la antesala del debut de Paraguay

La delegación de la selección paraguaya se encuentra concentrada en el Hotel Signia by Hilton San José, ultimando los detalles para lo que será su estreno en la Copa del Mundo de 2026 frente al seleccionado coanfitrión, Estados Unidos. En ese contexto, el mediocampista Damián Bobadilla compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta para analizar el presente del equipo y responder a la gran ilusión que se ha generado en el público paraguayo, donde muchos aficionados en las calles y redes sociales expresan el deseo de ver a la Albirroja alcanzar las instancias finales o incluso pelear por el campeonato.

“La verdad, el cariño que nos mostraron tanto en el partido con Nicaragua como en las despedidas fue único; sabemos la expectativa que tiene el hincha por nosotros y, bueno, lo único que yo te puedo decir es que nosotros venimos acá para ganar, no venimos acá para nada más presentarnos. Vinimos acá todos con la idea de querer ganar, como en toda competición, así que vamos a tratar de trabajar mejor para tratar de dejar el país lo más alto posible”, afirmó el futbolista respecto al sentir del plantel.

El ambiente del grupo y la espera del debut

El éxito en las grandes citas internacionales suele estar respaldado por la armonía interna de las delegaciones, un factor clave que los futbolistas de mayor experiencia siempre ponderan junto a la calidad técnica y la gestión del cuerpo técnico. Al ser consultado sobre el clima actual que se vive en el vestuario a escasos días del primer encuentro, Bobadilla transmitió un mensaje de calma y cohesión en el grupo de convocados.

“Sí, la verdad que estamos muy bien; el grupo está bastante unido, nos conocemos hace bastante tiempo. Venimos trabajando hace un buen tiempo con el profe también, casi dos años, así que el grupo, en ese sentido, está bien, está tranquilo. Obviamente, sabemos que estamos a días del debut, entonces se hace como larga ya la espera; ya queremos estar jugando, pero el grupo está bien, está bastante tranquilo y entrenando de la mejor manera para arrancar de la mejor manera el viernes”, explicó el volante.

Estado físico óptimo para el arranque mundialista

Una de las principales preocupaciones que rodea a los planteles en las jornadas previas a la alta competencia es el estado físico de sus futbolistas y el riesgo de sufrir lesiones. Tras no haber sumado minutos en el último compromiso preparatorio por una molestia en la rodilla derecha, el mediocampista aclaró su situación y confirmó que se encuentra a plena disposición del cuerpo técnico para el partido del viernes.

“Súper bien. La verdad es que llegamos acá, ya estoy entrenando normal con el grupo; en el amistoso con Nicaragua también estuve en el banco, el profe decidió que no era conveniente que yo entré a jugar, así que me siento bien. No quedé parado en ningún momento, todo momento entrené, así que me siento bastante bien físicamente”, concluyó Bobadilla.