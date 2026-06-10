Memo Ochoa busca hacer historia en el Mundial 2026 bajo la sombra de la duda

Guillermo Ochoa mira al Mundial 2026 con la misma ilusión con la que vistió por primera vez la camiseta de México en el máximo torneo del fútbol, cuando apenas tenía 20 años. Hoy, convertido en un veterano de 153 partidos a cuestas con la selección, está a las puertas de un récord histórico que compartirá con los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El Tri debuta este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, marcando el inicio de la tercera cita mundialista que organiza el país, esta vez en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Como capitán del equipo, Ochoa recibió la bandera nacional de manos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pero su presencia en la cancha sigue siendo una incógnita.

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El seleccionador Javier Aguirre mantuvo el misterio hasta el final tras emplear a sus tres arqueros —Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Ochoa— en los últimos partidos de preparación. A pesar de la incertidumbre, el “Memo” se declaró listo para cualquier escenario, asegurando que aceptará jugar noventa minutos, uno solo, o apoyar desde la banca, porque lo importante es que le vaya bien a México.

El debate nacional: ¿Experiencia o juventud en el arco?

La posible titularidad de Ochoa encendió el debate entre históricos del fútbol mexicano, reflejando opiniones completamente opuestas sobre lo que necesita el Tri para el debut.

Por un lado, el exportero Adrián Chávez, quien formó a Ochoa antes de su debut en primera división, defendió su titularidad absoluta. Chávez aseguró que si él fuera el entrenador no se arriesgaría e iría a lo seguro con un guardameta que ha demostrado ser uno de los mejores del mundo.

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En la acera de enfrente se paró Ricardo La Volpe, el técnico que hizo debutar a Ochoa en la selección en 2005. La Volpe afirmó sin dudar que el portero titular contra Sudáfrica será Raúl Rangel, argumentando que el paso del tiempo pasa factura. Según el estratega, aunque Ochoa es un arquero atajador y volador, la edad merma la potencia, los reflejos y la reacción necesarios para cortar centros y achicar el área.

De la banca al estatus de leyenda

El camino de Ochoa en los Mundiales no fue sencillo en sus inicios, ya que pasó Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 en el banco de suplentes. Su gran consagración llegó en Brasil 2014, donde se convirtió en héroe nacional tras un histórico empate 0-0 ante el país anfitrión, recordado por una espectacular atajada en la línea a un cabezazo de Neymar.

Ese legado sigue vivo en las nuevas generaciones. En la escuela de porteros que dirige Adrián Chávez en Ciudad de México, jóvenes de todas las edades veneran al arquero del Tri, repitiendo los videos de sus brutales lances al ángulo para intentar imitarlos en cada entrenamiento.

La crisis de la portería mexicana y la falta de relevo

A pesar de su estatus, Ochoa comenzó a recibir duras críticas desde Qatar 2022 por supuestamente acaparar la portería del Tri en detrimento de los jóvenes talentos. Sin embargo, los expertos señalan que el problema de fondo es la alarmante falta de alternativas en el fútbol local.

Adrián Chávez advirtió que en México se dejó de trabajar la posición de guardameta y que hoy los candidatos para la selección se cuentan con los dedos de una mano, a diferencia de las décadas de los 80 y 90, cuando había una decena de porteros de nivel internacional. Esta realidad quedó en evidencia en el pasado torneo Clausura 2026, donde un tercio de los 18 clubes de la liga mexicana tuvieron como titular a un extranjero, una tendencia que el fútbol mexicano urge revertir.

Fuente: AFP