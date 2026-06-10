Tratamiento hostil en EE.UU.: la odisea de algunas selecciones para jugar el Mundial

El caso más notorio es el de la selección nacional de Irán, cuya participación en la Copa del Mundo incluso estuvo en duda luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra la República Islámica a finales de febrero.

Finalmente, la participación de Irán en el Mundial fue confirmada. Sin embargo, hasta hace unos días estaba en duda la emisión por parte de Estados Unidos de visas para los atletas y el equipo técnico del seleccionado iraní.

Recién el pasado viernes, la Embajada de los Estados Unidos en Ankara, Turquía, confirmó la emisión de visas para la delegación del país persa. Sin embargo, el sábado el Gobierno iraní denunció que 15 de sus futbolistas no habían recibido sus visados.

Irán juega en EE.UU., pero debe concentrar en México

Los tres partidos que debe jugar la selección de Irán en la fase de grupos del Mundial – contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda – tendrán lugar en Estados Unidos, pero la organización del evento decidió que el seleccionado iraní concentre en Tijuana, México y solo se traslade a territorio estadounidense para los partidos, debiendo salir de nuevo del país inmediatamente después de cada encuentro.

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Esto ha sido señalado como contrario al espíritu de competencia en igualdad de condiciones del certamen futbolístico.

Además, la Federación Iraní de Fútbol ha denunciado que las entradas que le fueron entregadas para distribuir a aficionados iraníes - como establecen las normas de la FIFA, que indican que un 8 por ciento del aforo de cada estadio le corresponde a cada equipo - le fueron revocadas.

Cateos con perros policía para Senegal y Uzbekistán

También causó polémica la forma en que fueron recibidas a su llegada a EE.UU. las delegaciones de Senegal y Uzbekistán, cuyos integrantes fueron sometidos a controles inusualmente estrictos que incluyeron inspecciones con perros policía. En el caso de la selección senegalesa, los cateos se realizaron en la propia pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de San Antonio, Texas.

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Los uzbekos fueron sometidos a controles similares luego de haber jugado un partido amistoso a puertas cerradas con la selección de Países Bajos, en Nueva York.

Se negó entrada árbitro somalí

Los problemas alcanzaron incluso a un árbitro que debía participar del Mundial: el somalí Omar Abdulkadir Artan, quien iba a ser el primer árbitro de esa nacionalidad en conducir un partido de la Copa del Mundo y a quien le fue negada la entrada a los Estados Unidos cuando arribó a Miami, Florida, el pasado sábado.

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Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirmó que Artan fue considerado “inadmisible” por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes, aunque no entró en más detalles.