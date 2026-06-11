México vs. Sudáfrica: comienza el Mundial 2026 con presencia arbitral paraguaya

Las selecciones de México y Sudáfrica animan la tarde de este jueves el primer partido del Mundial Norteamérica 2026.

Los representantes del arbitraje paraguayo estarán presentes en el partido inaugural.

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El duelo, correspondiente al Grupo A, se disputará en el estadio Azteca, en el Distrito Federal mexicano, a las 16:00, hora paraguaya. La llave es completada por Corea del Sur y República Checa.

Luego de la ceremonia de apertura, que promete ser inolvidable, rodará en balón en la capital mexicana bajo la dirección arbitral del brasileño Wilton Sampaio. El staff referil contará con la presencia de los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo, quienes cumplirán la función de cuarto y quinto árbitros, respectivamente.

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El equipo arbitral completo es el integrado por Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (brasileños), Juan Gabriel Benítez, Eduardo Cardozo (paraguayos), Nicolás Gallo (colombiano), Juan Lara (chileno) y Jerome Brisard (francés). Estos tres últimos estarán a cargo del VAR.