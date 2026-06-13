La repercusión continental: “Estos no son paraguayos, a estos los cambiaron en el bus”

La goleada sufrida ante Estados Unidos en el estreno de la Copa del Mundo no solo caló hondo en la afición paraguaya, sino que también encendió las alarmas y las críticas a nivel internacional. Varias figuras históricas del fútbol de la región salieron a analizar el encuentro y no se guardaron nada.

Uno de los más picantes y fieles a su estilo directo fue el mítico enganche colombiano, Carlos “El Pibe” Valderrama. La leyenda cafetera ironizó sobre el irreconocible nivel colectivo e individual de los dirigidos por Gustavo Alfaro, asegurando que el equipo perdió por completo su histórica identidad: “Pena por Paraguay. Y felicito a Estados Unidos, están jugando muy bien, muy bien están jugando; pero estos no son paraguayos. Estos no son paraguayos: a estos de pronto los cambiaron en el bus”.

Una comparación demoledora: “Caminando la cancha”

Las críticas no se quedaron solo en la falta de juego. Desde Ecuador, el histórico Alex Aguinaga se mostró sumamente impactado por la actitud del equipo dentro del terreno de juego cuando el resultado ya era adverso, llegando a trazar un paralelismo muy duro con otra de las selecciones del torneo:

“Hoy me sorprende negativamente Paraguay. Vimos a Sudáfrica, decíamos que es uno de los peores equipos del torneo, pero veo a este Paraguay así y le queda corto, corto a lo que es Sudáfrica. Caminando, caminando. Puedes perder, puedes perder, pero lo que hacen —caminar la cancha— con un 3 a 0...”, expresó el talentoso mediapunta.

Tras la paliza que recibió Paraguay ante Estados Unidos en la Copa del Mundo, las opiniones de algunos exfutbolistas extranjeros no se hicieron esperar:



𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗩𝗮𝗹𝗱𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗮 🇨🇴: "Estos no son paraguayos, los cambiaron en el bus"



𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗗𝗲 𝗟𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗯𝗼𝘀… pic.twitter.com/tvMGojj7Yr — Matías Insfrán Glz (@Insfranglz) June 13, 2026

La pérdida del ADN paraguayo: ¿Dónde quedó el temperamento?

Para cerrar el debate de los expertos, el exfutbolista y entrenador mexicano Carlos De Los Cobos apuntó directamente a la llamativa pasividad de los futbolistas paraguayos ante el dominio absoluto y el “paseo” que propuso el combinado norteamericano en su debut.

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“Sorprendido, porque si algo tiene el paraguayo es temperamento, carácter; y lo digo, en las circunstancias en las que están siendo paseados, goleados, al menos una patadita, algo que muestre la molestia que debe tener el jugador paraguayo por lo que está pasando en este momento”, analizó el ex-mediocampista.