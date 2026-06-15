Mundial de Fútbol
15 de junio de 2026 a la - 10:22

Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del lunes 15 de junio

Vista exterior del estadio de Atlanta previo a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Atlanta, Georgia, que albergará el duelo entre España y Cabo Verde.
Vista exterior del estadio de Atlanta previo a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Atlanta, Georgia, que albergará el duelo entre España y Cabo Verde.RONALD WITTEK

La quinta jornada del torneo activa los Grupos G y H con el debut de tres potencias históricas y choques de alta tensión táctica de costa a costa.

Por ABC Color

La Copa del Mundo norteamericana pisa el acelerador este lunes con una hoja de ruta que promete agitar los cimientos del torneo. Tras los primeros compases de la competición, la quinta jornada marca un punto de inflexión: el estreno de los Grupos G y H. Entran en escena selecciones llamadas a ensanchar su historia y combinados dispuestos a romper la lógica del tablero internacional en cuatro sedes de máxima exigencia.

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La obligación de la candidata frente a la ilusión del debutante

El telón del Grupo H se levantará a primera hora de la tarde en Atlanta. A las 13:00 (hora de Paraguay), la siempre candidata selección de España asumirá la responsabilidad del favoritismo en su debut oficial. El combinado dirigido por la ambición de su historia medirá fuerzas ante la modestia y el orden de Cabo Verde, un rival que llega sin presión y con el cartel de peligroso cenicienta. El colegiado jordano Adham Mohammad será el encargado de impartir justicia en el césped de Georgia.

Jugadores de España entrenan este domingo en Atlanta (Estados Unidos).
Jugadores de España entrenan este domingo en Atlanta (Estados Unidos).

Examen de alta intensidad para la mística charrúa

La actividad de esta misma zona se trasladará en el turno nocturno al calor de Florida. A partir de las 19:00, el estadio de Miami Gardens albergará un duelo de alta intensidad y pronóstico reservado entre Uruguay y Arabia Saudita. La Celeste, fiel a su mística competitiva, buscará imponer condiciones ante un conjunto asiático caracterizado por su disciplina táctica y su capacidad para incomodar a las potencias en las citas grandes. El arbitraje estará bajo la dirección del italiano Maurizio Mariani.

Jugadores de Uruguay posan durante la despedida a la selección en el Aeropuerto de Carrasco en Montevideo (Uruguay).
Jugadores de Uruguay posan durante la despedida a la selección en el Aeropuerto de Carrasco en Montevideo (Uruguay).

Choque de estilos y jerarquía en el estreno del Grupo G

En paralelo, el Grupo G se pondrá en marcha con uno de los compromisos más atractivos y esperados de esta primera fase. A las 16:00, las ciudades del noroeste serán testigo del choque de estilos entre Bélgica y Egipto en la sede de Seattle. La propuesta estética y la jerarquía de los europeos se estrellarán contra la resistencia y el contragolpe vertical del gigante del norte de África, en un encuentro que contará con la conducción del colegiado brasileño Ramon Abatti Abel.

Miembros de la selección nacional de Bélgica escuchan al director técnico Rudi García durante una sesión de entrenamiento de la selección belga de fútbol en Renton, Washington.
Miembros de la selección nacional de Bélgica escuchan al director técnico Rudi García durante una sesión de entrenamiento de la selección belga de fútbol en Renton, Washington.

Duelo intercontinental de exigencia física en la Costa Oeste

El broche de oro de este súper lunes futbolístico se mudará a la Costa Oeste para el cierre de la jornada. A las 22:00, la ciudad de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, vestirá sus mejores galas para el debut de la selección de Irán frente a Nueva Zelanda. Un choque intercontinental de alta carga física y ritmo dinámico que cerrará la persiana de un lunes clave, bajo la estricta mirada del árbitro mexicano César Ramos Palazuelos.

Mehdi Taremi de Irán entrena con sus compañeros de equipo durante una sesión de entrenamiento de Irán un día antes del partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Mehdi Taremi de Irán entrena con sus compañeros de equipo durante una sesión de entrenamiento de Irán un día antes del partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cronograma de partidos

13:00 — España vs. Cabo Verde (Grupo H, Atlanta)

  • Árbitro: Adham Mohammad (Jordania)
  • Transmisión: El Trece / GEN

16:00 — Bélgica vs. Egipto (Grupo G, Seattle)

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)
  • Transmisión: El Trece / GEN

19:00 — Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H, Miami Gardens)

  • Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
  • Transmisión: El Trece / GEN

22:00 — Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G, Inglewood)

  • Árbitro: César Ramos Palazuelos (México)
  • Transmisión: Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

  • Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
  • Personal TV: Canal 12 o 51
  • Claro TV: Canal 16
  • Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

  • Tigo Star: Canal 8
  • Personal TV: Canal 17 o 23
  • Claro TV: Canal 20
  • Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

  • Tigo Star: Canal 10
  • Personal Flow: Canal 10
  • Copaco IPTV: Canal 13
  • Claro TV: Canal 22
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