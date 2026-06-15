Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del lunes 15 de junio

La Copa del Mundo norteamericana pisa el acelerador este lunes con una hoja de ruta que promete agitar los cimientos del torneo. Tras los primeros compases de la competición, la quinta jornada marca un punto de inflexión: el estreno de los Grupos G y H. Entran en escena selecciones llamadas a ensanchar su historia y combinados dispuestos a romper la lógica del tablero internacional en cuatro sedes de máxima exigencia.

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La obligación de la candidata frente a la ilusión del debutante

El telón del Grupo H se levantará a primera hora de la tarde en Atlanta. A las 13:00 (hora de Paraguay), la siempre candidata selección de España asumirá la responsabilidad del favoritismo en su debut oficial. El combinado dirigido por la ambición de su historia medirá fuerzas ante la modestia y el orden de Cabo Verde, un rival que llega sin presión y con el cartel de peligroso cenicienta. El colegiado jordano Adham Mohammad será el encargado de impartir justicia en el césped de Georgia.

Examen de alta intensidad para la mística charrúa

La actividad de esta misma zona se trasladará en el turno nocturno al calor de Florida. A partir de las 19:00, el estadio de Miami Gardens albergará un duelo de alta intensidad y pronóstico reservado entre Uruguay y Arabia Saudita. La Celeste, fiel a su mística competitiva, buscará imponer condiciones ante un conjunto asiático caracterizado por su disciplina táctica y su capacidad para incomodar a las potencias en las citas grandes. El arbitraje estará bajo la dirección del italiano Maurizio Mariani.

Choque de estilos y jerarquía en el estreno del Grupo G

En paralelo, el Grupo G se pondrá en marcha con uno de los compromisos más atractivos y esperados de esta primera fase. A las 16:00, las ciudades del noroeste serán testigo del choque de estilos entre Bélgica y Egipto en la sede de Seattle. La propuesta estética y la jerarquía de los europeos se estrellarán contra la resistencia y el contragolpe vertical del gigante del norte de África, en un encuentro que contará con la conducción del colegiado brasileño Ramon Abatti Abel.

Duelo intercontinental de exigencia física en la Costa Oeste

El broche de oro de este súper lunes futbolístico se mudará a la Costa Oeste para el cierre de la jornada. A las 22:00, la ciudad de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, vestirá sus mejores galas para el debut de la selección de Irán frente a Nueva Zelanda. Un choque intercontinental de alta carga física y ritmo dinámico que cerrará la persiana de un lunes clave, bajo la estricta mirada del árbitro mexicano César Ramos Palazuelos.

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Cronograma de partidos

13:00 — España vs. Cabo Verde (Grupo H, Atlanta)

Árbitro: Adham Mohammad (Jordania)

Transmisión: El Trece / GEN

16:00 — Bélgica vs. Egipto (Grupo G, Seattle)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Transmisión: El Trece / GEN

19:00 — Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H, Miami Gardens)

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Transmisión: El Trece / GEN

22:00 — Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G, Inglewood)

Árbitro: César Ramos Palazuelos (México)

Transmisión: Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece