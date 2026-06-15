Turquía ajusta piezas para medirse a la Albirroja el viernes

El equipo dirigido por Vincenzo Montella trabaja intensamente en la definición, el retroceso defensivo y las jugadas aéreas luego de la derrota frente a Australia en el Mundial 2026.

Lea más: Luego del encuentro disputado en Vancouver, la delegación turca regresó a Estados Unidos para continuar los trabajos pensando en el choque frente a la Albirroja, previsto en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El cuerpo técnico encabezado por Vincenzo Montella puso especial atención en varios aspectos que quedaron expuestos en el estreno mundialista, principalmente en la falta de efectividad ofensiva pese al amplio dominio mostrado durante varios pasajes del partido. Turquía tuvo un 78% de posesión de balón y realizó cerca de 30 remates frente al arco australiano, aunque no logró traducir ese control en goles. Por ello, gran parte de las sesiones de entrenamiento estuvieron enfocadas en ejercicios de definición, toma de decisiones en el último tercio de cancha y situaciones ofensivas bajo presión. Otro de los puntos que preocupa al entrenador italiano es la respuesta defensiva del equipo tras pérdida de balón. Montella observó dificultades en el retroceso y en la velocidad de repliegue de sus futbolistas ante los contragolpes rivales. Por esa razón, el cuerpo técnico implementó dinámicas específicas de transición rápida, buscando corregir los espacios que dejó el equipo en defensa durante el primer partido del Mundial. Además, Turquía también trabaja intensamente las jugadas a balón parado y la marca en centros laterales, luego de sufrir en el juego aéreo ante los australianos, especialmente en los duelos físicos dentro del área. En cuanto al equipo titular, algunos futbolistas que iniciaron en el banco de suplentes podrían ganar protagonismo para enfrentar a Paraguay. Uno de ellos es el joven atacante Kenan Yildiz, jugador de la Juventus, quien viene participando activamente en los ensayos tácticos y aparece como una alternativa importante para refrescar el ataque turco. La selección europea realiza actualmente sus entrenamientos a puertas cerradas en el Arizona Athletic Grounds, ubicado en Mesa, Arizona. Allí, Vincenzo Montella trabaja no solo en los aspectos futbolísticos, sino también en la parte anímica del plantel, insistiendo a sus dirigidos en mantener la confianza y no dejarse afectar por la presión externa antes de las dos últimas jornadas de la fase de grupos. El duelo entre Paraguay y Turquía aparece como clave para ambos seleccionados, ya que llegan necesitados de puntos tras caer en sus respectivos debuts mundialistas.

Luego del encuentro disputado en Vancouver, la delegación turca regresó a Estados Unidos para continuar los trabajos pensando en el choque frente a la Albirroja, previsto en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

El cuerpo técnico encabezado por Vincenzo Montella puso especial atención en varios aspectos que quedaron expuestos en el estreno mundialista, principalmente en la falta de efectividad ofensiva pese al amplio dominio mostrado durante varios pasajes del partido.

Turquía tuvo un 78% de posesión de balón y realizó cerca de 30 remates frente al arco australiano, aunque no logró traducir ese control en goles. Por ello, gran parte de las sesiones de entrenamiento estuvieron enfocadas en ejercicios de definición, toma de decisiones en el último tercio de cancha y situaciones ofensivas bajo presión.

Otro de los puntos que preocupa al entrenador italiano es la respuesta defensiva del equipo tras pérdida de balón. Montella observó dificultades en el retroceso y en la velocidad de repliegue de sus futbolistas ante los contragolpes rivales.

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Por esa razón, el cuerpo técnico implementó dinámicas específicas de transición rápida, buscando corregir los espacios que dejó el equipo en defensa durante el primer partido del Mundial.

Además, Turquía también trabaja intensamente las jugadas a balón parado y la marca en centros laterales, luego de sufrir en el juego aéreo ante los australianos, especialmente en los duelos físicos dentro del área.

Sobre el equipo ttular que se medirá a la Albirroja

En cuanto al equipo titular, algunos futbolistas que iniciaron en el banco de suplentes podrían ganar protagonismo para enfrentar a Paraguay. Uno de ellos es el joven atacante Kenan Yildiz, jugador de la Juventus, quien viene participando activamente en los ensayos tácticos y aparece como una alternativa importante para refrescar el ataque turco.

La selección europea realiza actualmente sus entrenamientos a puertas cerradas en el Arizona Athletic Grounds, ubicado en Mesa, Arizona.

Allí, Vincenzo Montella trabaja no solo en los aspectos futbolísticos, sino también en la parte anímica del plantel, insistiendo a sus dirigidos en mantener la confianza y no dejarse afectar por la presión externa antes de las dos últimas jornadas de la fase de grupos.

El duelo entre Paraguay y Turquía aparece como clave para ambos seleccionados, ya que llegan necesitados de puntos tras caer en sus respectivos debuts mundialistas.