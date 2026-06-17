Arbitraje paraguayo en Alemania vs. Costa de Marfil

La FIFA divulgó la nómina de jueces de los primeros partidos de la segunda fecha de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

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El paraguayo Juan Gabriel Benítez será el árbitro del partido entre Alemania y Costa de Marfil, a disputarse el sábado en Toronto, a las 17:00 de nuestro país.

El juez central contará con el acompañamiento desde las bandas de los compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, completando el staff referil en campo los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry.

El choque entre germanos y marfileños corresponde al Grupo E. En la primera fecha, Alemania goleó a Curazao por 7-1, en tanto que Costa de Marfil venció por 1-0 a Ecuador.

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Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo participaron del juego inaugural de la competencia como cuarto y quinto árbitros entre México y Sudáfrica, en el estadio azteca, en un choque ganado por los locales 2-0, el pasado jueves 11. El juez central en aquella ocasión fue el brasileño Wilton Sampaio.