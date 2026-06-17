Mundial de Fútbol
17 de junio de 2026 a la - 10:56

Arbitraje paraguayo en Alemania vs. Costa de Marfil

El paraguayo Juan Gabriel Benítez Mareco (42 años) porta la insignia de la FIFA desde el 2019.
El paraguayo Juan Gabriel Benítez Mareco (42 años) porta la insignia de la FIFA desde el 2019.FIFA

El duelo del sábado entre Alemania y Costa de Marfil, a disputarse en la ciudad canadiense de Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, contará con conducción arbitral paraguaya.

Por ABC Color

La FIFA divulgó la nómina de jueces de los primeros partidos de la segunda fecha de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Lea más: Árbitros paraguayos estarán presentes en el duelo inaugural del Mundial 2026

El paraguayo Juan Gabriel Benítez será el árbitro del partido entre Alemania y Costa de Marfil, a disputarse el sábado en Toronto, a las 17:00 de nuestro país.

El juez central contará con el acompañamiento desde las bandas de los compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, completando el staff referil en campo los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry.

El choque entre germanos y marfileños corresponde al Grupo E. En la primera fecha, Alemania goleó a Curazao por 7-1, en tanto que Costa de Marfil venció por 1-0 a Ecuador.

Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo participaron del juego inaugural de la competencia como cuarto y quinto árbitros entre México y Sudáfrica, en el estadio azteca, en un choque ganado por los locales 2-0, el pasado jueves 11. El juez central en aquella ocasión fue el brasileño Wilton Sampaio.

esponsors especiales de Mundial x ABC