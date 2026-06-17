En el epílogo del partido, Ghana grita victoria ante Panamá en Toronto

Durante la primera mitad, la selección panameña dirigida por Thomas Christiansen dominó la posesión (64%) y propuso las opciones más claras de ataque a través de la circulación del balón y proyecciones de Michael Amir Murillo, obligando a buenas reacciones del arquero ghanés Lawrence Ati Zigi, que fue reemplazado en el segundo tiempo por una lesión muscular. Aún así, el marcador se mantuvo 0-0 y fueron al descanso.

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En la segunda parte, el conjunto ghanés comandado por Carlos Queiroz ajustó líneas, equiparó las acciones y comenzó a inquietar con transiciones veloces, aprovechando el desgaste físico de los canaleros.

Cuando el partido parecía sentenciado al empate en el tiempo de descuento, una desatención defensiva en el fondo panameño permitió que Brandon Thomas-Asante ganara la línea y metiera un centro raso al área chica. Caleb Yirenkyi apareció completamente solo para empujar el balón a las redes y firmar el 1-0 definitivo.

En la segunda fecha del Grupo L, Ghana enfrentará a Inglaterra este martes 23, en el Gillette Stadium (oficialmente denominado Estadio Boston para el torneo), ubicado en Foxborough-Massachusetts, en Estados Unidos, a partir de las 17:00 de nuestro país; mientras que Panamá, se medirá ante Croacia también el mismo día, en el Estadio BMO Field, de Toronto, en Ontario-Canadá, desde las 20:00.

Detalles del partido

Estadio: BMO Field de Toronto (Ontario-Canadá). Árbitro: Gleen Nyberg. Asistentes: Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (suecos). Cuarto árbitro: Khalid Al-turais. Quinto árbitro: Mohammed Al-bakri (saudíes). VAR: Bram Van Driessche (belga). AVAR: Marco Di Bello (italiano). SVAR: Bastian Dankert (alemán).

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Ghana: Lawrence Ati Zigi (ST Benjamin Asare), Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Marvin Senaya, Caleb Yirenkyi, Antoine Semenyo, Elisha Owusu (78’ Kwasi Sibo), Jordan Ayew (87’ Prince Adu), Kamaldeen Sulemana (58’ Brandon Thomas-Asante) y Ernest Nuamah (58’ Abdul Fatawu). D.T.: Carlos Queiroz.

Panamá: Orlando Mosquera, Cesar Blackman (90’ Anibal Godoy), José Córdoba, Jiovany Ramos, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Amir Murillo, Cristian Martínez (63’ Azarías Londoño), Jose Luis Rodríguez (74’ Ismael Díaz), Édgar Yoel Bárcenas y Cecilio Waterman (63’ José Fajardo). D.T.: Thomas Christiansen Tarín.

Gol: 90’+5 Caleb Yirenkyi. Amonestados: 16’ Caleb Yirenkyi (GH); 72’ César Blackman y 90’+9 Carlos Harvey (P). Tiros de esquina: Ghana 2 - Panamá 2.