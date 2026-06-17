Portugal falla en su estreno en el Mundial 2026

En el duelo entre Portugal y RD Congo, por la ronda inicial del Grupo K del Mundial Norteamérica 2026 arrojó un resultado sorpresivo: 1-1, pese al claro favoritismo de los lusitanos.

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Temprano, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo se puso en ventaja con un preciso envío aéreo de Pedro Neto y el cabezazo colocado de João Neves.

A partir de ahí, Portugal manejó los tiempos, sin renunciar al ataque, pero con ciertos recaudos defensivos.

El conjunto africano apretó e hizo que el espectáculo sea atractivo, con ataques combinados, dinámicos, buen trato del balón y alto porcentaje de efectividad en los pases.

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La etapa inicia se iba, se jugaban minutos de recuperación y llegó el empate, por la misma vía por la que llegaron los portugueses. Envío de Arthur Masuaku para el golpe de cabeza de Yoane Wissa, quien desató el delirio de los aficionados congoleños en las gradas.

En la complementaria, ambos conjuntos buscaron el desnivel a su manera, con fútbol de mayor elaboración a veces y con servicios largos para saltar líneas, generando un desgaste físico importante.

Intentó inclinar la balanza a su favor el seleccionado europeo, pero se encontró con un adversario firme, que peleó y con justicia pudo arrancar el punto que a la larga le puede servir para su clasificación a la segunda fase, ya que de los 48 países participantes, avanzan 32, es decir los dos primeros de cada llave, más los ocho mejores terceros.

En la segunda fecha del Grupo K, Portugal enfrentará el próximo martes a Uzbekistán, en Houston (14:00 de Paraguay), mientras que RD Congo lidiará ese mismo día contra Colombia, en Guadalajara (23:00).

Detalles del partido

Estadio: NRG, Houston. Árbitro: Abdulrahman Al Jassim. Asistentes: Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh (terna de Qatar). Cuarto y quinto árbitros: Abongile Tom y Zakhele Siwela (Sudáfrica). VAR: Khamis Al Marri (Qatar). AVAR: Juan Soto (Venezuela). Soporte VAR: Hernan Mastrángelo (Argentina).

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga y Nuno Mendes (72’ Nelson Semedo); Vitinha (75’ Gonçalo Ramos) y João Neves; Bernardo Silva (ST Francisco Conceição), Bruno Fernandes y Pedro Neto (72’ Rafael Leão); Cristiano Ronaldo. D.T.: Roberto Martínez.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka (85’ Gedeon Kalulu), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku (75’ Joris Kayembe); Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau (54’Noah Sadiko) y Edo Kayembe (75’ Charles Pickel); Cedrid Bakambu (85’ Simon Banza) y Yoane Wissa. D.T.: Sebastien Desabre.

Goles: 6’ João Neves (P) y 45’ (+5) Yoane Wissa (RDC). Amonestados: 13’ Bernardo Silva, 88’ Nelson Semedo y 92′ Tomás (P); 32’ Chancel Mbemba (RDC). Tiros de esquina: Portugal 5-RD Congo 4.