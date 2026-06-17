“Un rival así te hace pagar caro”: Zlatko Dalic no ocultó su bronca tras los errores de Croacia ante Inglaterra

El debut de Croacia en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026 no fue el esperado. En un partidazo para los neutrales, los balcánicos terminaron con las manos vacías tras caer 4-2 ante una Inglaterra letal. Tras el pitazo final en el imponente estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, el entrenador Zlatko Dalic dio la cara en conferencia de prensa y fue sumamente tajante al evaluar los desacoples de su equipo.

El estratega de 59 años no anduvo con vueltas y apuntó directamente contra las desatenciones en el retroceso que terminaron pavimentando el triunfo de los Three Lions: “Estuvimos bien en la salida del balón y en fase de ataque, pero muy mal en la transición tras pérdida, en especial al defender los contragolpes. Tenemos que corregir y prepararnos para no cometer este tipo de errores en próximos partidos”.

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Una de las jugadas que más fastidio le generó al DT fue el segundo gol británico, donde el goleador del Bayern Múnich apareció en absoluta soledad para castigar de arriba: “No puede ser que Harry Kane cabecee sin marca en el área”, cuestionó con dureza.

La rebeldía que no alcanzó y la obligación de levantarse

A pesar del dolor por la derrota, el técnico valoró que sus dirigidos nunca bajaron los brazos en una primera mitad de locos, donde los golazos de Martin Baturina y Petar Musa sirvieron para contrarrestar el doblete inicial de Kane. Sin embargo, en el complemento, la jerarquía de Jude Bellingham y Marcus Rashford terminó por liquidar la historia.

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Al respecto, el seleccionador analizó el espíritu competitivo de los suyos y la contundencia del rival: “Conseguimos meternos en partido dos veces, pero a la tercera no pudimos. No diría que nuestro partido fue del todo malo, pero estuvo lleno de errores ante un rival que te los hace pagar caros. Tenemos ahora dos partidos y debemos sacar buenos resultados”.

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El margen de error se achicó al mínimo para los Vatreni, pero el calendario les da revancha rápida. Con la mente puesta en meterse en la siguiente ronda, Croacia ya cambia el chip y planifica una semana que será a todo o nada: el próximo martes se medirán ante Panamá y el sábado cerrarán la fase de grupos frente a Ghana.